Окупанти поширюють фейки про переслідування євреїв в Україні

Ворог вдається до брехні, аби посіяти міжнаціональну ворожнечу в нашій країні

Російська пропаганда вирішила вдатися до поширення фейків щодо України. Цього разу кремлівські посіпаки розповідають про, нібито, переслідування євреїв і Україні, зокрема у Житомирській області.

Вкотре окупант вдається до брехні, аби посіяти міжнаціональну ворожнечу в нашій країні.

Wей фейк вже встиг спростувати головний рабин України Асман Моше Реувен.

«Я перевірив ці повідомлення у Житомирі, і заявляю, що перед нами – фейкньюз, брехлива інформація, яка спеціально запущена проти України під час відбиття агресії з боку Росії», – повідомив він.

Головний рабин Житомира Шломо Вільгейм запевнив, що в Україні люди всіх національностей живуть мирно. Також він закликав усіх відповідально ставитися до пропаганди й перевіряти інформацію через надійні ресурси.

«Україна - вільна демократична країна. Тут мирно та дружно живуть люди всіх національностей, тут виросли мої діти, які навчалися у школі, де викладають українською мовою. Про який нацизм може взагалі йтися? Я закликаю всіх відповідально ставитися до будь-якої інформації, перевіряти все через надійні і чесні ресурси, не довіряти хайповим заголовкам на сумнівних вебсайтах. Давайте будемо розумнішими і не дозволимо режисерам і технологам цієї війни втілити свої смертоносні сценарії», – заявив Вільгейм.

Війна Росії проти України триває чотирнадцятий день. 9 березня російські фашисти розбомбили дитячу лікарню і пологовий будинок у Маріуполі.