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    Окупанти поширюють фейки про переслідування євреїв в Україні

    Не вірте російській пропаганді&nbsp; - Окупанти поширюють фейки про переслідування євреїв в Україні
    Не вірте російській пропаганді 
    фото: СБУ

    Ворог вдається до брехні, аби посіяти міжнаціональну ворожнечу в нашій країні

    Російська пропаганда вирішила вдатися до поширення фейків щодо України. Цього разу кремлівські посіпаки розповідають про, нібито, переслідування євреїв і Україні, зокрема у Житомирській області.

    Вкотре окупант вдається до брехні, аби посіяти міжнаціональну ворожнечу в нашій країні.

    Wей фейк вже встиг спростувати головний рабин України Асман Моше Реувен.

    «Я перевірив ці повідомлення у Житомирі, і заявляю, що перед нами – фейкньюз, брехлива інформація, яка спеціально запущена проти України під час відбиття агресії з боку Росії», – повідомив він.

    Головний рабин Житомира Шломо Вільгейм запевнив, що в Україні люди всіх національностей живуть мирно. Також він закликав усіх відповідально ставитися до пропаганди й перевіряти інформацію через надійні ресурси.

    «Україна - вільна демократична країна. Тут мирно та дружно живуть люди всіх національностей, тут виросли мої діти, які навчалися у школі, де викладають українською мовою. Про який нацизм може взагалі йтися? Я закликаю всіх відповідально ставитися до будь-якої інформації, перевіряти все через надійні і чесні ресурси, не довіряти хайповим заголовкам на сумнівних вебсайтах. Давайте будемо розумнішими і не дозволимо режисерам і технологам цієї війни втілити свої смертоносні сценарії», – заявив Вільгейм.

    Війна Росії проти України триває чотирнадцятий день. 9 березня російські фашисти розбомбили дитячу лікарню і пологовий будинок у Маріуполі.

    Читайте також: Українські євреї, які пережили Голокост, звернулися до Путіна: забирайся геть із України!
    Теги: окупанти пропаганда війна Україна Житомирщина Голокост
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    Окупанти поширюють фейки про переслідування євреїв в Україні