Сили оборони за чотири місяці отримали вдвічі більше дронів-перехоплювачів, ніж за 2025 рік

За словами Федорова, дрони-перехоплювачі довели свою ефективність у бойових умовах і суттєво посилили протиповітряну оборону

Міністерство оборони продовжує системно нарощувати постачання дронів-перехоплювачів для посилення захисту неба. З початку 2026 року за контрактами Агенції оборонних закупівель ДОТ військо отримало вдвічі більше таких засобів, ніж за весь 2025 рік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони Михайла Федорова.

За словами глави відомства, постачання забезпечують через кілька каналів: прямі контракти Агенції оборонних закупівель, програму "Армія дронів.Бонус" і маркетплейс зброї DOT-Chain Defence. Такий підхід дозволяє одночасно масштабувати обсяги і забезпечувати безперервність постачання.

Як зазначив Федоров, дрони-перехоплювачі вже довели ефективність у бойових умовах. Вони зменшують навантаження на ракетну ППО, дозволяючи зосередити її ресурси на протидії ракетним атакам.

«Протишахедні дрони є технологічною відповіддю ворогу. Вони в сотні разів дешевші за ракетні системи та в десятки разів дешевші за "Шахеди", що дає змогу максимально ефективно використовувати бюджетні ресурси», – каже він.

Урядовець зауважив, що у березні дрони-перехоплювачі знищили понад 33 тис. ворожих безпілотників різних типів. «Продовжуємо масштабувати постачання. Захист неба – одне з ключових завдань, визначених Президентом у межах стратегії оборони. Для цього вперше в структурі Повітряних сил створено командування «малої» ППО, яке посилює захист неба завдяки дронам-перехоплювачам», – додав міністр.

До слова, президент України Володимир Зеленський доручив міністру оборони Михайлу Федорову та Генеральному штабу ЗСУ значно збільшити обсяги виробництва наземних роботизованих комплексів (НРК) – до 50 тис. одиниць цьогоріч.