«Готуємо позитивні новини». Президент анонсував розширення безпекової співпраці

Зеленський анонсував нову безпекову співпрацю в рамках Drone Deals з «іще однією частиною світу»

Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров детально доповів президенту Володимиру Зеленському про контакти з країнами, зацікавленими у співпраці з Україною в межах програми Drone Deals. Наразі на різних етапах співпраці перебувають близько 20 країн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави.

За словами президента, у межах програми підписані вже чотири угоди, і в рамках цих угод готуються перші контракти. Також тривають підготовчі процедури з іншими країнами для політичних домовленостей, які відкриють шлях бізнесу.

«Зараз Україні вже гарантовані перші енергетичні результати завдяки цим угодам – необхідний обсяг пального на українському ринку забезпечується. Будуть і вагомі фінансові результати», – повідомив він.

Як наголосив глава держави, окрім Близького Сходу та Затоки, Південного Кавказу та Європи, незабаром буде розширено безпекову співпрацю в рамках Drone Deals «з іще однією частиною світу». Деталей він не повідомив.

