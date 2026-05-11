«Готуємо позитивні новини». Президент анонсував розширення безпекової співпраці
Зеленський анонсував нову безпекову співпрацю в рамках Drone Deals з «іще однією частиною світу»
Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров детально доповів президенту Володимиру Зеленському про контакти з країнами, зацікавленими у співпраці з Україною в межах програми Drone Deals. Наразі на різних етапах співпраці перебувають близько 20 країн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави.
За словами президента, у межах програми підписані вже чотири угоди, і в рамках цих угод готуються перші контракти. Також тривають підготовчі процедури з іншими країнами для політичних домовленостей, які відкриють шлях бізнесу.
«Зараз Україні вже гарантовані перші енергетичні результати завдяки цим угодам – необхідний обсяг пального на українському ринку забезпечується. Будуть і вагомі фінансові результати», – повідомив він.
Як наголосив глава держави, окрім Близького Сходу та Затоки, Південного Кавказу та Європи, незабаром буде розширено безпекову співпрацю в рамках Drone Deals «з іще однією частиною світу». Деталей він не повідомив.
Нагадаємо, Володимир Зеленський запропонував міжнародним партнерам унікальну угоду: країна готова передати власні новітні розробки ракет-перехоплювачів в обмін на дефіцитні зенітні ракети PAC-3 для систем Patriot. Президент наголосив, що український оборонно-промисловий комплекс досяг значних успіхів у створенні власних засобів перехоплення. Але дуже потребує ракети PAC-3.
До слова, Україна та Європейський Союз виходять на новий рівень стратегічної співпраці у сфері оборонних технологій. Під час зустрічі на саміті Європейської політичної спільноти Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн узгодили пріоритети фінансової підтримки, де ключовий акцент зроблено на виробництві безпілотних систем.
