Продовження воєнного стану і мобілізації: Зеленський подав у Раду законопроєкти

Згідно з законопроєктами №15197 і №15198, воєнний стан і мобілізація мають бути продовжені з 4 травня 2026 року на 90 днів

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної ради проєкти законів про «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» та «Про продовження строку проведення загальної мобілізації». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Ради.

Згідно з законопроєктами №15197 і №15198, воєнний стан і мобілізація мають бути продовжені з 4 травня 2026 року на 90 днів.

Обидва документи датовані 27 квітня.

Воєнний стан – це особливий правовий режим, що вводиться в країні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам влади (військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування) повноважень, необхідних для відвернення загрози та відсічі агресії.

Нагадаємо, 26 січня президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану і загальної мобілізації в Україні. Воєнний стан і мобілізація діятимуть до 4 травня 2026 року.

Зауважимо, що 24 лютого 2022 року президент Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні.