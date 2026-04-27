Головна Країна Політика
search button user button menu button

Продовження воєнного стану і мобілізації: Зеленський подав у Раду законопроєкти

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
24 лютого 2022 року Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану в Україні
фото: Офіс президента (ілюстративне)

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної ради проєкти законів про «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» та «Про продовження строку проведення загальної мобілізації». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Ради.

Згідно з законопроєктами №15197 і №15198, воєнний стан і мобілізація мають бути продовжені з 4 травня 2026 року на 90 днів.

Обидва документи датовані 27 квітня.

Воєнний стан – це особливий правовий режим, що вводиться в країні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам влади (військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування) повноважень, необхідних для відвернення загрози та відсічі агресії.

Нагадаємо, 26 січня президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану і загальної мобілізації в Україні. Воєнний стан і мобілізація діятимуть до 4 травня 2026 року.

Зауважимо, що 24 лютого 2022 року президент Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. 

Теги: воєнний стан мобілізація Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua