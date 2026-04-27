Продовження воєнного стану і мобілізації: Зеленський подав у Раду законопроєкти
Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної ради проєкти законів про «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» та «Про продовження строку проведення загальної мобілізації». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Ради.
Згідно з законопроєктами №15197 і №15198, воєнний стан і мобілізація мають бути продовжені з 4 травня 2026 року на 90 днів.
Обидва документи датовані 27 квітня.
Нагадаємо, 26 січня президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану і загальної мобілізації в Україні. Воєнний стан і мобілізація діятимуть до 4 травня 2026 року.
Зауважимо, що 24 лютого 2022 року президент Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні.
