Україна перша у світі створює полігон для тренування ШІ-моделей партнерів

Україна відкриває можливість тренувати моделі штучного інтелекту для безпілотних систем

Усім міжнародним партнерам Україна надає доступ до тренування моделей штучного інтелекту на основі реальних даних з поля бою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис міністра оборони України Михайла Федорова у соцмережі

Він повідомив, що уряд ухвалив постанову, яка запускає новий формат співпраці між державою, українськими компаніями та міжнародними партнерами.

«Україна відкриває можливість тренувати моделі штучного інтелекту для безпілотних систем на основі реальних бойових даних.У сучасній війні ми маємо перемагати Росію в кожному технологічному циклі. Штучний інтелект – один із ключових напрямів цієї конкуренції», – написав Федоров.

Він зазначив, що майбутнє війни – за автономними системами і наше завдання – підвищувати рівень автономності дронів та інших бойових систем, щоб вони швидше виявляли цілі, аналізували ситуацію і допомагали ухвалювати рішення на полі бою.

Нині на базі Центру інновацій та розвитку оборонних технологій Міноборони створено спеціальну платформу, яка дає змогу:

безпечно тренувати моделі без прямого доступу до чутливих баз даних;

працювати з великими масивами позначених фото- та відеоматеріалів;

використовувати дані, які постійно оновлюються.

Федоров також додав, що Україна сьогодні має унікальний масив даних з поля бою, якого немає більше ніде у світі. Ідеться про мільйони анотованих кадрів, зібраних під час десятків тисяч бойових польотів.

«Главком» писав, що Міністерство оборони України допустило до експлуатації нашими військовими вітчизняних безпілотників SkyKnight зі штучним інтелектом. Як пише Міноборони, безпілотник є доволі швидким, потужним, зокрема й тихим. Розробка є простою в керуванні. Водночас якщо оператор вже має навички пілотування DJI, Autel, на стабілізованих платформах, то новий безпілотник засвоїть близько за тиждень.

Нагадаємо, російські загарбники почали збирати іранські дрони-камікадзе «Шахед» на своїй території. Але виготовляти всі деталі для безпілотників вони ще не можуть.