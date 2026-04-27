Президент відзначив ефективність ППО України. Скільки дронів вдається збити

Зеленський: Наша система протиповітряної оборони вже демонструє дуже високий відсоток збиття дронів

Упродовж минулого тижня РФ випустила по Україні близько 1900 ударних дронів, майже 1400 керованих авіаційних бомб і близько 60 ракет різних типів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

«Це підкреслює, наскільки вчасними є нові внески партнерів до програми PURL, а також схвалення 20-го санкційного пакета ЄС та європейського пакета підтримки в €90 млрд на Кіпрі. Дякую всім партнерам, хто допомагає», – підкреслив Зеленський.

За словами глави держави, «наша система протиповітряної оборони вже демонструє дуже високий відсоток збиття дронів – понад 90%».

«І потрібно працювати над тим, щоб цей відсоток постійно зростав, і не лише у збитті дронів, а й балістики. Кожна додаткова поставка ракет до ППО – це врятовані люди, краще захищені міста й критична інфраструктура», – додав президент.

До слова, у Харківській області приватна група протиповітряної оборони вперше перехопила реактивний дрон типу «шахед». Ворожий безпілотник рухався зі швидкістю понад 400 км/год, що значно ускладнювало його перехоплення.

Як повідомлялося, Україна почала залучати приватний сектор до посилення протиповітряної оборони в умовах зростання кількості атак дронами. Модель передбачає співпрацю держави, армії та бізнесу під контролем Повітряних сил.