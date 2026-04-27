Президент відзначив ефективність ППО України. Скільки дронів вдається збити

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Президент відзначив ефективність ППО України. Скільки дронів вдається збити
Уночі 27 квітня окупанти завдали ударів по житловому сектору та цивільній інфраструктурі Одеси
фото: Одеська міська військова адміністрація/Telegram

Зеленський: Наша система протиповітряної оборони вже демонструє дуже високий відсоток збиття дронів

Упродовж минулого тижня РФ випустила по Україні близько 1900 ударних дронів, майже 1400 керованих авіаційних бомб і близько 60 ракет різних типів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

«Це підкреслює, наскільки вчасними є нові внески партнерів до програми PURL, а також схвалення 20-го санкційного пакета ЄС та європейського пакета підтримки в €90 млрд на Кіпрі. Дякую всім партнерам, хто допомагає», – підкреслив Зеленський.

За словами глави держави, «наша система протиповітряної оборони вже демонструє дуже високий відсоток збиття дронів – понад 90%».

«І потрібно працювати над тим, щоб цей відсоток постійно зростав, і не лише у збитті дронів, а й балістики. Кожна додаткова поставка ракет до ППО – це врятовані люди, краще захищені міста й критична інфраструктура», – додав президент.

До слова, у Харківській області приватна група протиповітряної оборони вперше перехопила реактивний дрон типу «шахед». Ворожий безпілотник рухався зі швидкістю понад 400 км/год, що значно ускладнювало його перехоплення.

Як повідомлялося, Україна почала залучати приватний сектор до посилення протиповітряної оборони в умовах зростання кількості атак дронами. Модель передбачає співпрацю держави, армії та бізнесу під контролем Повітряних сил. 

Читайте також:

Читайте також

Парадокс війни: як Іран переграє США та Ізраїль
Парадокс війни: як Іран переграє США та Ізраїль
9 квiтня, 15:14
Здача територій, в умовах коли ми не зазнали поразки, буде добровільною поразкою
Чому ми не можемо віддати Донбас?
30 березня, 13:02
Україна застосувала санкції проти російських субʼєктів, які забезпечують ВПК ворога
Україна застосувала санкції проти РФ: що відомо
4 квiтня, 10:40
Президент запросив Його Всесвятість приїхати до України з візитом
Патріарх Варфоломій розповів президенту, за кого з українців постійно молиться
4 квiтня, 20:58
Турецьке судно Ocean Thunder успішно залишило Перську затоку
Турецьке судно прорвалося через Ормузьку протоку
6 квiтня, 17:15
Великоднє привітання Президента України та першої леді
Зеленський та перша леді привітали українців із Великоднем
12 квiтня, 09:28
Птахів викидає на берег моря, повністю вкритими мазутом та нафтопродуктами
У Чорному морі через витік російської нафти загинули сотні тисяч птахів (фото)
16 квiтня, 10:46
У Києві повітряна тривога тривала годину
У Києві повітряна тривога тривала годину
16 квiтня, 07:31
Генштаб показав, як навчають ЗСУ у Польщі
Генштаб розкрив деталі підготовки українських військових у Польщі
Сьогодні, 08:46

Президент відзначив ефективність ППО України. Скільки дронів вдається збити
Президент відзначив ефективність ППО України. Скільки дронів вдається збити
Продовження воєнного стану і мобілізації: Зеленський подав у Раду законопроєкти
Продовження воєнного стану і мобілізації: Зеленський подав у Раду законопроєкти
Позбавлення волі за публічне заперечення Голодомору: у Раді з'явився законопроєкт
Позбавлення волі за публічне заперечення Голодомору: у Раді з'явився законопроєкт
Зеленський зустрівся з президенткою Молдови
Зеленський зустрівся з президенткою Молдови
Зеленський розповів, про що домовився з Алієвим
Зеленський розповів, про що домовився з Алієвим
Україна готова до тристоронніх перемовин із США та РФ в Азербайджані – Зеленський
Україна готова до тристоронніх перемовин із США та РФ в Азербайджані – Зеленський

Салах імовірно провів останній матч у кар'єрі за «Ліверпуль»
Сьогодні, 11:25
Генштаб розкрив деталі підготовки українських військових у Польщі
Сьогодні, 08:46
В Україні сильний вітер: погода на 27 квітня 2026
Сьогодні, 06:00
В Україні дощі з грозами: погода на 26 квітня 2026
Вчора, 05:59
«Карпати» розгромили «Рух» у дербі Львова в Прем'єр-лізі
25 квiтня, 19:57
Яремчук дублем доклався до перемоги «Ліона» в чемпіонаті Франції
25 квiтня, 17:58

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
