Зеленський анонсував збільшення дальності українських ударів углиб РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua

Президент зробив заяву про удари по РФ
Зеленський: Кожне влучання зменшує можливості російської воєнної промисловості, логістики, нафтового експорту

Сьогодні, 29 квітня, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь генерал-майора, виконувача обов’язків Служби безпеки України Євгенія Хмари про новий етап застосування української зброї для обмеження потенціалу російської. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.
 
«Відстань по прямій – понад 1500 км. Будемо збільшувати відповідні дистанції, і це цілком справедливі українські відповіді на російський терор. Важливо, що кожне влучання зменшує можливості російської воєнної промисловості, логістики, нафтового експорту. Результати очевидні для всіх. Те, що Росії треба закінчувати свою війну, теж очевидно для всіх. Час переходити до дипломатії, і цей сигнал варто почути Москві. Слава Україні!», – наголосив президент.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Сили оборони України більш ніж у 2,5 раза наростили дальність deep strike по тилу РФ. Якщо у 2022 році вдавалося уразити цілі приблизно на 630 км, то нині українські далекобійні засоби дістають ворога вже на відстані близько 1 750 км.

Зауважимо, що у рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 28 квітня підрозділами Сил оборони України здійснено повторне ураження нафтопереробного заводу «Туапсинський» у Краснодарському краї Росії.

Також 29 квітня вранці безпілотники атакували нафтопереробний завод у російському Орську, який розташований більш ніж за 1400 кілометрів від кордону з Україною. За наявною інформацією, під удар потрапив нафтопереробний завод «Орськнафтооргсинтез». Це один із найбільших НПЗ у Росії, який переробляє близько 6 млн тонн нафти на рік.

