Федоров представив новітнє рішення для «малої» ППО: що відомо

Одне з нових технологічних рішень — українська ШІ-турель від учасника Brave1

Українська армія стає дедалі технологічнішою. Міністр оборони Михайло Федоров повідомив про успішне бойове застосування нової автономної турелі з елементами штучного інтелекту. Система розроблена в межах кластера Brave1 і покликана закрити небо на лінії фронту від ворожих безпілотників, зокрема тих, що невразливі до засобів радіоелектронної боротьби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Михайла Федорова.

Головною особливістю нової турелі є її здатність працювати в напівавтономному режимі. Система самостійно виявляє ціль, супроводжує її та обчислює траєкторію польоту для точного ураження. Роль людини зведена до мінімуму – оператору достатньо лише підтвердити постріл натисканням однієї кнопки. Це значно прискорює реакцію на загрозу та мінімізує ризик людської помилки під час інтенсивного бою.

Останнім часом окупанти почали активно застосовувати дрони, керовані через оптоволоконний кабель, що робить їх абсолютно нечутливими до традиційних систем РЕБ. Нова українська турель стала ефективною відповіддю на цей виклик. Оскільки система використовує оптичне розпізнавання та фізичне знищення цілі, спосіб керування дроном не має значення — ШІ гарантує точне влучання незалежно від частот чи кабелів.

Першими новинку випробували в реальних бойових умовах воїни славетної бригади К–2. Наразі ШІ–турелі вже працюють у понад 10 підрозділах на найгарячіших ділянках фронту. За словами Михайла Федорова, співпраця з Brave1 дозволила максимально скоротити шлях від ідеї інженерів до готового виробу в окопах. Наступним кроком Міноборони бачить масове виробництво цих систем для посилення «малої» ППО по всій лінії зіткнення.

