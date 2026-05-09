Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Федоров представив новітнє рішення для «малої» ППО: що відомо

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Федоров представив новітнє рішення для «малої» ППО: що відомо
Першими турель у бойових умовах застосували воїни бригади К-2
фото: Міноборони

Одне з нових технологічних рішень — українська ШІ-турель від учасника Brave1

Українська армія стає дедалі технологічнішою. Міністр оборони Михайло Федоров повідомив про успішне бойове застосування нової автономної турелі з елементами штучного інтелекту. Система розроблена в межах кластера Brave1 і покликана закрити небо на лінії фронту від ворожих безпілотників, зокрема тих, що невразливі до засобів радіоелектронної боротьби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Михайла Федорова.

Головною особливістю нової турелі є її здатність працювати в напівавтономному режимі. Система самостійно виявляє ціль, супроводжує її та обчислює траєкторію польоту для точного ураження. Роль людини зведена до мінімуму – оператору достатньо лише підтвердити постріл натисканням однієї кнопки. Це значно прискорює реакцію на загрозу та мінімізує ризик людської помилки під час інтенсивного бою.

Останнім часом окупанти почали активно застосовувати дрони, керовані через оптоволоконний кабель, що робить їх абсолютно нечутливими до традиційних систем РЕБ. Нова українська турель стала ефективною відповіддю на цей виклик. Оскільки система використовує оптичне розпізнавання та фізичне знищення цілі, спосіб керування дроном не має значення — ШІ гарантує точне влучання незалежно від частот чи кабелів.

Першими новинку випробували в реальних бойових умовах воїни славетної бригади К–2. Наразі ШІ–турелі вже працюють у понад 10 підрозділах на найгарячіших ділянках фронту. За словами Михайла Федорова, співпраця з Brave1 дозволила максимально скоротити шлях від ідеї інженерів до готового виробу в окопах. Наступним кроком Міноборони бачить масове виробництво цих систем для посилення «малої» ППО по всій лінії зіткнення.

Нагадаємо, міністр оборони України Михайло Федоров здійснив робочий візит до Осло, де зустрівся з топпосадовцями Норвегії та взяв участь у засіданні NORDEFCO. Ключовим результатом візиту стало виділення нового пакета допомоги та обговорення планів протидії російським прибуткам від нафти. 

Читайте також:

Теги: Михайло Федоров системи ППО

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський безпілотник зайшов у повітряний простір Латвії
Латвійські військові відмовилися збивати дрони з Росії
7 травня, 16:46
Юрій Ігнат наголосив, що окупанти використовують дрони-імітатори без бойової частини
РФ цілодобово атакує Україну: Повітряні сили пояснили підступну мету ворога
5 травня, 10:44
Як зазначив глава держави, темпи російських втрат мають перевищувати темпи їхньої мобілізації
Зеленський назвав пріоритет України на найближчі місяці
29 квiтня, 21:10
Російська система ППО втрачає ефективність
ISW: Україна знайшла прогалину у ППО РФ і наростила удари
27 квiтня, 10:49
Атака дронів на Київ: уламки впали в Оболонському та Солом’янському районах
Атака дронів на Київ: уламки впали в Оболонському та Солом’янському районах
24 квiтня, 12:20
Приватні групи ППО посилюють захист неба й інфраструктури без навантаження на бойові підрозділи.
Приватна ППО на Харківщині вперше збила новий тип «шахеда»
17 квiтня, 14:58
У Берліні пройшла зустріч у форматі «Рамштайн»
Підсумки «Рамштайну»: скільки коштів отримає Україна від партнерів
15 квiтня, 22:51
Федоров подякував Бельгії та Іспанії за послідовну підтримку
Україна, Бельгія та Іспанія узгодили пріоритети співпраці перед «Рамштайном»
13 квiтня, 22:01
Із загального військового обліку жінок, які помилково туди потрапили, знімуть до кінця квітня
Міноборони роз'яснило ситуацію зі статусом «у розшуку» для жінок
10 квiтня, 16:14

Події в Україні

Федоров представив новітнє рішення для «малої» ППО: що відомо
Федоров представив новітнє рішення для «малої» ППО: що відомо
Атака на Чернігівщину: російський дрон убив батька та сина на сільгосппідприємстві
Атака на Чернігівщину: російський дрон убив батька та сина на сільгосппідприємстві
Нічний удар по Сумщині: у Березівській громаді спалахнула масштабна пожежа в приватному секторі
Нічний удар по Сумщині: у Березівській громаді спалахнула масштабна пожежа в приватному секторі
Дві людини поранено внаслідок ворожої атаки на Запорізький район
Дві людини поранено внаслідок ворожої атаки на Запорізький район
Карта бойових дій в Україні станом на 9 травня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 9 травня 2026 року
Росія атакувала прикордоння Чернігівщини
Росія атакувала прикордоння Чернігівщини

Новини

Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
Вчора, 18:30
Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
Вчора, 14:00
Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
Вчора, 13:35
Суд заочно виніс вирок помічнику Путіна Володимиру Мединському
Вчора, 11:32
Москва розгорнула кампанію з дискредитації армії Польщі
Вчора, 07:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
7 травня, 23:09

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua