Оформлення субсидії заднім числом: у Кабміні зробили важливе роз'яснення

Зараз субсидію отримують три мільйона домогосподарств

Українці, які мають проблему з оплатою за комунальні послуги, в деяких випадках можуть оформити субсидію заднім числом з початку опалювального сезону.

Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» заявив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко.

За його словами, зараз субсидію отримують три мільйона домогосподарств, а в цілому система підтримки охоплює п’ять мільйонів сімей – понад третину загальної кількості домогосподарств в Україні.

«Ті громадяни, які мають проблеми з оплатою послуг ЖКГ, можуть звернутися за оформленням житлової субсидії. Крім того, в нас передбачена низка випадків, коли громадяни можуть отримати цю субсидію попереднім періодом, тобто громадянин, звернувшись у лютому, має можливість оформити субсидію фактично з початку опалювального сезону, тобто з листопада», – зазначив він.

Заступник міністра нагадав, що потрібно для оформлення допомоги:

«Можна оформити субсидію шляхом поштового відправлення заповнених заяв, можна зробити онлайн на сайті міністерства, або звернувшись до своєї територіальної громади або ЦНАП (центр надання адміністративних послуг)».

Також Музиченко повідомив, що середній розмір субсидій в січні становив 2200 грн.

Раніше Міністерство соціальної політики доручило облдержадміністраціям розглянути питання надання субсидії громадянам, які використовують електроенергію для індивідуального опалення.

До слова, влада Київщини підрахувала, що майже третина жителів області отримує субсидії.