Мінсоцполітики завершило фінансування карантинних виплат

Допомогу від держави отримали близько 340 тисяч працівників та підприємців, які не працювали через карантинні обмеження

Загальна сума виплат склала 2,7 млрд грн

В Україні 7 червня завершилося фінансування карантинних виплат від держави застрахованим особам – державної допомоги найманим працівникам та підприємцям, які зазнали збитків від карантинних обмежень у лютому-травні 2021 року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

Згідно з інформацією Пенсійного фонду, виплати були проведені за 339 939 заявами, по кожному було виплачено 8000 гривень, загальна сума склала 2,7 млрд грн.

Як відомо, 30 березня Верховна Рада підтримала закон про карантинні виплати 8 тисяч ФОПам. На виплату одноразової матеріальної допомоги для підприємців та найманих працівників уряд спрямував 1,4 млрд гривень. 9 квітня в Україні почав діяти закон про виплати ФОПам «карантинних» 8 тисяч гривень. Заявки на отримання 8 тисяч гривень компенсації почали приймати 19 квітня.

Згодом Кабінет міністрів опублікував перелік груп підприємців, які зможуть отримати «карантинну» допомогу.

31 травня уряд виділив ще 1,4 млрд гривень на карантинну допомогу підприємцям.

У пресслужбі Мінекономіки повідомили, що фізичні особи – підприємці (ФОПи) та наймані працівники з «червоних» зон зможуть отримати по 8 тисяч протягом десяти днів після заповнення заявки.