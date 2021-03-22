Стало відомо, як працюватимуть столичні ЦНАПи під час карантину

Із 20 березня в приміщеннях центрів надаватимуться лише термінові послуги

Більшість адміністративних послуг у столиці надаватиметься у віддаленому режимі

Під час дії у Києві посилених карантинних обмежень, у приміщеннях Центрів надання адміністративних послуг буде надаватися лише обмежена кількість послуг. Про це повідомила директорка Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг Наталія Шамрай.

«Задля упередження стрімкого розповсюдження коронавірусної хвороби було прийнято рішення тимчасово обмежити доступ до Центрів надання адміністративних послуг. Із 20 березня у приміщеннях ЦНАПів м. Києва надають лише термінові послуги», – зазначила Наталія Шамрай.

За її словами, під час особистого візиту до ЦНАП можна отримати наступні адміністративні послуги:

видача готового паспорта громадянина України у формі ID-картки та закордонного паспорта;

видача паспорта громадянина України в разі вклеювання фотокартки;

повернення паспорта громадянина України (свідоцтва про народження, якщо подавався оригінал) у разі реєстрації місця проживання;

видача готового дозволу на працевлаштування;

комплексна послуга при народженні дитини, в тому числі (прийом, видача):

- свідоцтво про народження дитини;

- отримання соціальної допомоги;

- реєстрація місця проживання дитини (якщо заявник наполягає);

- посвідчення багатодітної сім’ї (якщо заявник наполягає);

Також у повідомленні нагадується, що столичні ЦНАПи надають електронні послуги, за наступним переліком.

Їх також можна замовити через особистий кабінет.

З переліком адміністративних послуг, що надаються за допомогою поштового зв’язку, можна ознайомитись тут.

«Ми просимо заявників із розумінням та відповідальністю поставитися до обмежувальних заходів, введених у столиці, та дотримуватися простих рекомендацій», – резюмувала Наталія Шамрай.

Нагадаємо, у зв’язку із погіршенням ситуації із захворюваністю на коронавірус у столиці, Київ запровадив суворі карантинні обмеження. Зокрема, столичний метрополітен може ввести обмеження в години пік.

Як повідомлялося раніше, у столиці протягом минулої доби виявили 349 нових хворих на коронавірус. Померло 20 осіб.