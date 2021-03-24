Ryanair не вимагатиме паспортів вакцинації від пасажирів

Рішення вимагати сертифікат вакцинації – це компетенція окремих держав, а не авіакомпанії, зазначили в Ryanair

Провідний лоукостер Ryanair не вимагатиме від своїх пасажирів так званий «зелений цифровий сертифікат« («зелений паспорт») вакцинації від Covid-19.

Про це заявив комерційний директор Ryanair Джейсон МакГіннес на пресконференції у вівторок в Італії з нагоди представлення літнього плану польотів.

«Рішення вимагати сертифікат вакцинації – це компетенція окремих держав, а не авіакомпанії», – заявив директор Ryanair.

Також повідомляється, що пасажири займатимуть усі місця під час перельотів лайнерами Ryanair. Водночас вони будуть змушені носити маски на борту літака.

«Наші літаки мають фільтри, які гарантують зміну повітря кожні три хвилини. Якість повітря порівнянна з операційною кімнатою» – заявив МакГіннес.

Як повідомлялося, нині у світі, зокрема в ЄС, ведуться розмови про запровадження паспортів вакцинації.

Європейська комісія 17 березня визначилася з функціями та змістом своїх паспортів вакцинації проти коронавірусу, які дозволять жителям країн-членів подорожувати без обмежень.