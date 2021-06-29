Мін'юст роз’яснив, як працює автоматизований арешт коштів боржників

В основному борги стягують через несплату аліментів, штрафи за порушення ПДР та борги перед комунальними установами

В основному борги стягують через несплату аліментів, штрафи за порушення ПДР та борги перед комунальними установами

У разі відсутності у боржника коштів та інших цінностей, стягнення буде накладено на інше майно

В Україні з квітня діють зміни до порядку автоматизованого арешту коштів боржників на рахунках у банках. Міністерство юстиції пояснило, як саме працює нова система.

Як повідомляє пресслужба Мін'юсту, арешт поширюється на усі категорії виконавчих документів, які передбачають стягнення коштів з боржників – фізичних та юридичних осіб.

Крім того, автоматизовано процес отримання виконавцями інформації про номери рахунків боржників та сум коштів, які наявні на таких рахунках. Також кошти боржників на банківських рахунках відтепер арештовують автоматично: за допомогою автоматизованої системи виконавчого провадження шляхом інформаційної взаємодії державних або приватних виконавців та банків. Арешт поширюється і на кошти на рахунках, відкритих після винесення постанови про накладення арешту.

У міністерстві зазначили, що примусове списання коштів з рахунків, які відкриті боржниками у банках, здійснюється на підставі платіжної вимоги виконавця, яка оформлюється у паперовому вигляді. Водночас нині Мін’юстом розроблено проєкт наказу, яким буде запроваджено електронний документообіг платіжних вимог. Таким чином, арештовані кошти надалі спрямовуються на погашення заборгованості перед стягувачем за виконавчим документом.

«Також зазначаємо, що окреме судове рішення про накладення арешту на кошти боржника не потрібно», – розповіли у Мін'юсті.

Зазначається, що у разі відсутності у боржника коштів та інших цінностей, достатніх для задоволення вимог стягувача, стягнення невідкладно звертається також на інше майно, яке належить боржнику, крім майна, на яке згідно із законом не може бути накладено стягнення. Звернення стягнення на майно боржника не зупиняє звернення стягнення на кошти боржника: він має право запропонувати види майна чи предмети, які необхідно реалізувати в першу чергу. Черговість стягнення на кошти та інше майно боржника остаточно визначається виконавцем.

Стягнення на майно боржника здійснюється з урахуванням стягнення виконавчого збору, витрат виконавчого провадження, штрафів, накладених на боржника під час виконавчого провадження, основної винагороди приватного виконавця. У Мін'юсті додали, що у разі, якщо боржник володіє майном разом з іншими особами, стягнення звертається на його частку, що визначається судом за поданням виконавця.

Додамо, що в Україні хочуть змінити процедуру банкрутства на період карантину. 1 червня Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт №4220..



