Мішки з піском та заклеєні вікна: як голосували у прифронтовому Зайцевому
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Розсилка
Зайцеве постійно страждає від обстрілів бойовиків
У Зайцевому Бахмутського району Донецької області на дільниці організували спеціальні заходи безпеки.
Про це повідомляє Reuters.
На фото видно, як чоловік голосує на дільниці в приміщенні сільради із заклеєними вікнами та мішками з піском. Загалом, у цій будівлі знаходяться дві дільниці.
Зайцеве постійно страждає від обстрілів бойовиків - воно розділене на дві частини – одна під контролем України, друга - «ДНР».
Населений пункт входить до складу округу № 51. Тут же недалеко розташований контрольно-пропускний пункт «Майорське».
В окрузі проживає всього 2 690 виборців для яких організовано дві виборчі дільниці.
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Зеленський Володимир Олександрович30.1%
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Порошенко Петро Олексійович16.6%
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Тимошенко Юлія Володимирівна13.1%
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Бойко Юрій Анатолійович11.4%
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Гриценко Анатолій Степанович7.1%
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Смешко Ігор Петрович5.9%
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Ляшко Олег Валерійович5.0%
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Вілкул Олександр Юрійович4.2%
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Кошулинський Руслан Володимирович1.7%
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Тимошенко Юрій Володимирович0.6%
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Шевченко Олександр Леонідович0.5%
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Балашов Геннадій Вікторович0.2%
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Наливайченко Валентин Олександрович0.2%
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Тарута Сергій Олексійович0.2%
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Богомолець Ольга Вадимівна0.2%
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Литвиненко Юлія Леонідівна0.2%
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Безсмертний Роман Петрович0.2%
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Шевченко Ігор Анатолійович0.1%
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Мороз Олександр Олександрович0.1%
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Петров Володимир Володимирович0.1%
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Скоцик Віталій Євстафійович0.1%
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Кривенко Віктор Миколайович0.1%
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Дерев’янко Юрій Богданович0.1%
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Кармазін Юрій Анатолійович0.1%
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Каплін Сергій Миколайович0.1%
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Журавльов Василь Миколайович0.1%
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Бондар Віктор Васильович0.1%
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Богословська Інна Германівна0.1%
Нагадаємо, після опрацювання ЦВК 37% протоколів розрив між Зеленським і Порошенком становив 13,54%.
За даними з усіх 199 виборчих округів по країні, явка виборців на виборах президента України склала 63,52%.
Як відомо, вибори в Україні відбулися без суттєвих порушень.