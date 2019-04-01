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    Мішки з піском та заклеєні вікна: як голосували у прифронтовому Зайцевому

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    Виборча дільниця у Зайцевому на Донеччині - Мішки з піском та заклеєні вікна: як голосували у прифронтовому Зайцевому
    Виборча дільниця у Зайцевому на Донеччині
    Фото: Reuters

    Зайцеве постійно страждає від обстрілів бойовиків

    У Зайцевому Бахмутського району Донецької області на дільниці організували спеціальні заходи безпеки.

    Про це повідомляє Reuters.

    На фото видно, як чоловік голосує на дільниці в приміщенні сільради із заклеєними вікнами та мішками з піском. Загалом, у цій будівлі знаходяться дві дільниці.

    Зайцеве постійно страждає від обстрілів бойовиків - воно розділене на дві частини – одна під контролем України, друга - «ДНР».

    Населений пункт входить до складу округу № 51. Тут же недалеко розташований контрольно-пропускний пункт «Майорське».

    В окрузі проживає всього 2 690 виборців для яких організовано дві виборчі дільниці.

    Вибори Президента України 2019
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      13.1%
    • Бойко Юрій Анатолійович
      11.4%
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      7.1%
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      5.9%
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      5.0%
    • Вілкул Олександр Юрійович
      4.2%
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      1.7%
    • Тимошенко Юрій Володимирович
      0.6%
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      0.5%
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      0.2%
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      0.2%
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      0.2%
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      0.2%
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      0.1%
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      0.1%
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      0.1%
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      0.1%
    • Богословська Інна Германівна
      0.1%
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      0.0%
    • Габер Микола Олександрович
      0.0%
    • Ващенко Олександр Михайлович
      0.0%
    • Данилюк Олександр Володимирович
      0.0%
    • Ригованов Руслан Олександрович
      0.0%
    • Кива Ілля Володимирович
      0.0%
    • Корнацький Аркадій Олексійович
      0.0%
    • Насіров Роман Михайлович
      0.0%
    • Новак Андрій Яремович
      0.0%
    • Носенко Сергій Михайлович
      0.0%
    • Купрій Віталій Миколайович
      0.0%

    Нагадаємо, після опрацювання ЦВК 37% протоколів розрив між Зеленським і Порошенком становив 13,54%.

    За даними з усіх 199 виборчих округів по країні, явка виборців на виборах президента України склала 63,52%.

    Як відомо, вибори в Україні відбулися без суттєвих порушень.

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