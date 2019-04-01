Мішки з піском та заклеєні вікна: як голосували у прифронтовому Зайцевому



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Виборча дільниця у Зайцевому на Донеччині Фото: Reuters

Зайцеве постійно страждає від обстрілів бойовиків

У Зайцевому Бахмутського району Донецької області на дільниці організували спеціальні заходи безпеки.

Про це повідомляє Reuters.

На фото видно, як чоловік голосує на дільниці в приміщенні сільради із заклеєними вікнами та мішками з піском. Загалом, у цій будівлі знаходяться дві дільниці.

Зайцеве постійно страждає від обстрілів бойовиків - воно розділене на дві частини – одна під контролем України, друга - «ДНР».

Населений пункт входить до складу округу № 51. Тут же недалеко розташований контрольно-пропускний пункт «Майорське».

В окрузі проживає всього 2 690 виборців для яких організовано дві виборчі дільниці.

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