Місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі чотири військові літаки



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Військові реактивні літаки пролетіли над селищем Ласточкине,

Безпілотник місії ОБСЄ зафіксував 21 лютого 4 реактивні військові літаки, що пролітали над підконтрольним Україні селищем Ласточкине, поблизу лінії розмежування на Донбасі.

Про це йдеться у звіті місії від 22 лютого.

«Чотири військових реактивних літаки пролетіли над Ласточкиним (19 км на північний захід від Донецька) з півночі на південь, а потім повернули на південний захід на висоті близько 3000 футів (915 метрів, ред.)», — йдеться у звіті місії.

Водночас, як ідеться у звіті ОБСЄ, у порівнянні з попереднім звітним періодом, спостерігачі зафіксували менше порушень режиму тиші в Донецькій області, але більше у Луганській області.

Нагадаємо, за добу 19-20 лютого в прикордонних районах Донецькій і Луганській областях зафіксовано 610 вибухів.

У Донецькій області зафіксовано збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксовано 475 вибухів проти 225 днем раніше. Більшість обстрілів зафіксовано в районах на захід і північний захід від Горлівки (непідконтрольна уряду, 39 км на північний схід від Донецька), а також на північний схід і південний захід від Світлодарська (підконтрольний уряду, 57 км на північний схід від Донецька).

У Луганській області зафіксовано 135 вибухів, в порівнянні зі 170 раніше. Більшість порушень режиму припинення вогню, включаючи велику частину вибухів, зафіксовано в районах на північний захід і північний схід від Попасної (підконтрольна уряду, 69 км на захід від Луганська), а також на ділянці розведення сил і засобів в районі Золотого (підконтрольний уряду, 60 км на захід від Луганська).