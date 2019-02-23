Окупанти продовжують гатити із забороненої зброї. Один військовий загинув



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Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових

Підрозділи, на які здійснювався вогневий вплив, відповідали противнику зі штатного озброєння

Протягом поточної доби, у період з 00.00 до 18.00, противник тричі обстріляв позиції наших військ, при цьому два рази – застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Про це інформує штаб операції Об’єднаних сил.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник обстріляв українських захисників із протитанкового ракетного комплексу у районі населеного пункту Чермалик.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» окупанти обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил із мінометів калібрів 120 та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів поблизу населеного пункту Катеринівка.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув.

Підрозділи, на які здійснювався вогневий вплив, відповідали противнику зі штатного озброєння, яке не заборонене Мінськими угодами. Втрати противника уточнюються.

Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

Також нагадаємо, що у Збройних силах України триває активна роботафахівців-істориків зі створення національної символіки військ.