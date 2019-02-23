Біля пункту пропуску на Донбасі підірвався мікроавтобус, є загиблі



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Підрив відбувся на окупованій території

Внаслідок вибуху загинули двоє людей

На тимчасово окупованій території поблизу блокпосту бойовиків на протитанковій міні підірвався мікроавтобус, який перевозив цивільних громадян. Про це інформує штаб операції Об’єднаних сил.

За його інформацією, підрив автомобіля відбувся о 12.30 за 50 метрів від контрольного пункту «Оленівка», де представники російсько-окупаційних військ здійснюють пропуск громадян.

За попередньою інформацією, мікроавтобус, що перевозив цивільних громадян, з'їхав на узбіччя та підірвався на протитанковій міні.

Внаслідок вибуху дві особи загинули на місці, троє отримали поранення.

Нагадаємо, протягом поточної доби, у період з 00.00 до 18.00, противник тричі обстріляв позиції наших військ, при цьому два рази – застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув.