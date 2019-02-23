У Росії феміністки провели антивоєнну акцію «Народжуй м’ясо»



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Росіянки принесли до військкомату згортки з пелюшок, у яких було загорнуте сире м'ясо

У Санкт-Петербурзі шестеро жінок у камуфляжі і протигазах провели акцію до 23 лютого поблизу обласного військкомату. Вони принесли до будівлі установи згортки з пелюшок, у яких було загорнуте сире м'ясо.

Про це повідомила російська служба Радіо Свобода з посиланням на присутнього на акції фотографа Давида Френкеля.

«Жінок змушують народжувати м'ясо, яке держава із задоволенням їсть. Сьогодні ми говоримо «Ні» тиску на жінок. «Ні» насильству над чоловіками, які не бажають служити в армії. «Ні» війні», – написав Френкель у Twitter.

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«Женщин заставляют рожать мясо, которое государство с удовольствием ест.

Сегодня мы говорим Нет давлению на женщин. Нет насилию над мужчинами, которые не желают служить в армии. Нет войне» pic.twitter.com/yFiZbxgpUw — Dave Frenkel (@merr1k) 23 лютого 2019 р.

Ещё и фото делал Френкель. Ох, товарищи Френкели, ну хоть маскируйтесь немного. pic.twitter.com/u4AefvtnjT — не та Полякова (@tatian_polyak) 23 лютого 2019 р.

23 лютого у Росії відзначають День захисника вітчизни. За радянських часів свято відзначалося з 1923 року як день заснування Червоної армії, а пізніше – як День Радянської армії і Військово-морського флоту.

В Україні з 2015-го День захисника вітчизни святкують 14 жовтня. Це – державне свято і неробочий день.



