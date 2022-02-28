Охорона Михайлівського золотоверхого знешкодила диверсантів. Метою ворога міг бути Епіфаній

У своїй промові перед початком війни Путін однією з претензій до України назвав існування незалежної від Росії церкви

У головному храмі Православної церкви України - Михайлівському золотоверхому монастирі у Києві - знешкодили диверсантів. Імовірно, ціллю міг бути Митрополит Епіфаній. Про це повідомляє заступник голови управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ Євстратій Зоря.

За його словами, охорона монастиря знешкодила російську диверсійну групу, яка намагалася проникнути на територію. Також поряд були виявлені мітки, які були знешкоджені.

«Відомо, що у своїй промові перед початком війни Путін однією з претензій до України назвав існування незалежної від Росії церкви. Також відомо від міжнародних партнерів про складені окупантами списки цілей їхнього терору – лідерів українського суспільства та держави. Ці публічні повідомлення, а також інформація, яку не можна оприлюднити, дали підстави об'єктивно вважати, що серед цілей російського терору є предстоятель ПЦУ», – сказав Зоря.

Враховуючи це, було вжито особливих заходів безпеки, щоб запобігти замаху на Епіфанія.

«Можу офіційно засвідчити, що предстоятель не їхав і не поїде за межі України, сама думка про це абсурдна. У нього надійна охорона. Він працює постійно, спілкуючись з архієреями та духовенством на місцях, з нашими зарубіжними друзями, підносячи молитви», – додав він.

До слова, Епіфаній просить Кирила забрати з України тіла росіян.

Нагадаємо, сьогодні окупанти обстріляли «Градами» евакуаційний транспорт, відправлений до Волновахи.

28 лютого окупанти обстріляли мирний Харків. Після атаки місто ще більше розгромлене, багато вбитих серед мирного населення та покалічених. Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що удар був нанесений «Ураганами» або «Смерчами».

Нагадаємо, у місті Чернігів після артобстрілу окупантів загорівся гіпермаркет «Епіцентр», що на вулиці Шевченка.

До слова, голова Сумської ОДА попередив містян про агресора, який суне в обласний центр.

Також сьогодні окупанти знову атакують Київщину: під обстріл потрапила Біла Церква.

Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну вранці 24 лютого. Українська армія достойно дає відсіч ворогові: на нашій землі вже знищено сотні одиниць військової техніки РФ, загинуло понад 5 тисяч російських військових, понад 200 взято в полон.