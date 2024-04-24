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Єврокомісар пояснив, як вступ України позначиться на бюджеті ЄС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Єврокомісар пояснив, як вступ України позначиться на бюджеті ЄС
Збільшення бюджету на 20% означатиме додаткові 200 млрд євро протягом семирічного бюджетного періоду ЄС
фото з відкритих джерел

Запланований вступ України до ЄС потребуватиме збільшення бюджету Євросоюзу до 20%

Європейський комісар із бюджетних питань Йоганнес Ган заявив, що вступ України до Європейського Союзу не становитиме значних фінансових труднощів для об’єднання. Про це посадовець розповів в інтерв’ю виданням медіагрупи Funke, пише Vol.At.

Як зазначив Ган, запланований вступ України до ЄС може вимагати збільшення бюджету Євросоюзу до 20%. Але таке збільшення буде необхідним, якщо будуть збережені чинні правила надання сільськогосподарської допомоги та структурної підтримки в межах ЄС.

«Це звучить гігантськи, але це відповідає лише 0,2% європейського економічного виробництва, і це, безумовно, можливо. Це вартісна інвестиція, тому що Україна має величезний економічний потенціал», – пояснив єврокомісар.

Посадовець уточнив, що збільшення бюджету на 20% за нинішніх умов означатиме додаткові 200 млрд євро протягом семирічного бюджетного періоду ЄС.

«Фінансова сторона – це найменше, що мене турбує. Більшою проблемою є підготовка в ЄС: як ми ухвалюємо рішення, як ми забезпечуємо верховенство права? Як нам поєднати великий аграрний сектор України з нашим сільським господарством?» – наголосив Ган.

Як повідомлялося, Європейська комісія подала до Європейської Ради пропозиції щодо проєкту переговорних рамок для України та Молдови та дасть усний звіт про прогрес обох країн на шляху до євроінтеграції. Зокрема, президент України Володимир Зеленський заявив, що Євросоюз повинен офіційно розпочати переговори про вступ України в червні цього року – аби показати Росії, що Європа не проявляє слабкості.

Нагадаємо, Європейська рада вирішила розпочати переговори про вступ до ЄС України.

Раніше Єврокомісія рекомендувала почати переговори про вступ з Україною. До першого раунду переговорів країна має завершити розпочаті реформи.

До слова, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна бажає Україні якнайшвидшого членства у ЄС.

Читайте також: Вступ України до ЄС. Попереду довгий шлях
Теги: Європейський союз Україна бюджет фінансування

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