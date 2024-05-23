Головна Техно Телеком
search button user button menu button

ТЦК пояснив, як реєстр «Оберіг» допоможе шукати ухилянтів

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
ТЦК пояснив, як реєстр «Оберіг» допоможе шукати ухилянтів
Отримання інформації щодо сплати податків дозволить найти ухилянтів через їх роботодавців
фото з відкритих джерел

Надходження даних з різних реєстрів полегшить ТЦК встановлення місцезнаходження військовозобов’язаних

Дані з різних реєстрів, які надходять до сервісу «Оберіг», допоможуть співробітникам територіальних центрів комплектування шукати осіб, які ухиляються від мобілізації. Про це в інтерв’ю Hromadske розповів заступник начальника мобілізаційного відділу ТЦК Солом’янського району Києва Павло Литвин.

Литвин зазначив, що тепер «Оберіг» збирає інформацію з різноманітних реєстрів − наприклад, платників податків. За цими даними ТЦК зможе знайти роботодавця розшукуваного військовозобов’язаного та через нього організувати прибуття цієї людини до військкомату.

«Паперовий облік військовозобов’язаних мав суттєву ваду: людина формально перебувала на обліку, а реально ТЦК не знало, де її шукати», − зазначив він. Литвин підкреслив, що за наявності десятків тисяч військовозобов’язаних поповнити армію дуже складно, оскільки нерідко люди не відчиняють двері для отримання повістки. 

Як повідомлялося, реєстр військовозобов’язаних «Оберіг» має зменшити кількість помилок внаслідок людського фактора, а також заощадити ресурси держави та людини завдяки цифровізації. Одним із ключових питань, які має вирішити «Оберіг», є запобігання корупції.

Нагадаємо, Міноборони запустило мобільний застосунок «Резерв+» для військовозобов'язаних, призовників та резервістів. У міністерстві зазначили, що у ньому також з’явився QR-код, відсканувавши який відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про статус особи як військовозобовʼязаного, призовника або резервіста.

Як відомо 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію – на всіх ухилянтів, які отримали по декілька штрафів та не з’являються до ТЦК, чекає кримінальна відповідальність. 

Читайте також: Стало відомо, коли повноцінно запрацює реєстр військовозобов'язаних «Оберіг»
Теги: мобілізація реєстр ухилянти ТЦК

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Снаряди, солдати і F-16 змінять хід війни
Аргументи на користь неминучого покращення
Сьогодні, 10:30
Правоохоронці зафіксували зловживання на мільйони гривень у ході зведення оборонних споруд у Харківській області
Оборонний вал на Харківщині. Великий «розпил» у деталях Війна і гроші
15 травня, 14:05
Петро Авраміч очікує, що з початком дії нового мобілізаційного закону кількість охочих потрапити до армії через рекрутинг значно зросте
Рекрутер Сил ТрО Петро Авраміч: За пів року з усіх кандидатів ми залучили до війська лише 10% Інтерв’ю
14 травня, 09:30
Кількість військовозобов’язаних, які користуватимуться застосунком може досягати 70-80%
Міноборони повідомило, коли запрацює е-кабінет військовозобов’язаного
1 травня, 21:46
Люди тікають від військового у формі, коли той йде вулицею чи їде машиною
«Люди від мене тікають»: військовий розповів, як його змінила робота в ТЦК
3 травня, 12:37
«Метінвест» регулярно відстежує тенденції на ринку оплати праці та показники інфляції, та підвищує доходи співробітників, попри всі виклики воєнного часу
Україну чекає подальша фемінізація чоловічих професій – директорка зі сталого розвитку «Метінвесту»
6 травня, 11:45
У Закарпатському ОТЦК заявили, що водії вантажівок такі ж громадяни України, як і інші, а система «Шлях» немає нічого спільного з військовим обліком
Асоціація автоперевізників заявила про затримання водіїв на Закарпатті: ТЦК відповів
30 квiтня, 12:34
За проігноровану повістку до ТЦК жінці присуджено 5,1 тис. грн штрафу
В Україні суд вперше покарав ухилянтку
16 травня, 15:47
Українці зможуть переглядати актуальні вакансії у ЗСУ та подавати заявку в додатку «Резерв+»
Міноборони анонсувало онлайн-рекрутинг через додаток «Резерв+»
21 травня, 20:21

Телеком

ТЦК пояснив, як реєстр «Оберіг» допоможе шукати ухилянтів
ТЦК пояснив, як реєстр «Оберіг» допоможе шукати ухилянтів
Скільки грошей коштувала розробка застосунку «Резерв+»? Відповідь Міноборони
Скільки грошей коштувала розробка застосунку «Резерв+»? Відповідь Міноборони
У «Дії» тимчасово не працюватимуть дві послуги для водіїв
У «Дії» тимчасово не працюватимуть дві послуги для водіїв
Рада ухвалила закон про єдину роумінгову зону з Євросоюзом
Рада ухвалила закон про єдину роумінгову зону з Євросоюзом
Міноборони анонсувало онлайн-рекрутинг через додаток «Резерв+»
Міноборони анонсувало онлайн-рекрутинг через додаток «Резерв+»
Оновлення даних у «Резерв+». Міноборони звернулося до військових
Оновлення даних у «Резерв+». Міноборони звернулося до військових

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
69K
Туреччина знайшла, ким замінити українських туристів
33K
Прорив на Харківщині: хто винен? ДБР взялося за 28 командирів
9402
Путін подарував королю Бахрейну такий же подарунок, як і Кім Чен Ину
9177
«Газпром» може втратити останнього великого клієнта в ЄС
5155
Збиття ворожого Су-25, Блінкен зробив заяву про удари західною зброєю по РФ: головне за ніч
4140
Путін вигадав, як помститися США за конфіскацію російських активів

Новини

Їв ложкою ікру біля храму мистецтва. Поява Сергія Лещенка у центрі Києва здивувала очевидців
Сьогодні, 20:15
Експорт під час війни: бізнес назвав ключові проблеми
Сьогодні, 17:16
Заборона на переміщення транспорту створить величезне навантаження на бізнес – експерт
Сьогодні, 14:31
Звіт SCM: Ахметов спрямував 9 млрд грн на військові і гуманітарні цілі
Сьогодні, 13:52
Збиття ворожого Су-25, Блінкен зробив заяву про удари західною зброєю по РФ: головне за ніч
Сьогодні, 06:43
Без темних кутків, бар’єрів та радянщини: у Києві презентували проєкт «шкіл майбутнього»
Вчора, 21:00

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua