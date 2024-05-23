ТЦК пояснив, як реєстр «Оберіг» допоможе шукати ухилянтів

Надходження даних з різних реєстрів полегшить ТЦК встановлення місцезнаходження військовозобов’язаних

Дані з різних реєстрів, які надходять до сервісу «Оберіг», допоможуть співробітникам територіальних центрів комплектування шукати осіб, які ухиляються від мобілізації. Про це в інтерв’ю Hromadske розповів заступник начальника мобілізаційного відділу ТЦК Солом’янського району Києва Павло Литвин.

Литвин зазначив, що тепер «Оберіг» збирає інформацію з різноманітних реєстрів − наприклад, платників податків. За цими даними ТЦК зможе знайти роботодавця розшукуваного військовозобов’язаного та через нього організувати прибуття цієї людини до військкомату.

«Паперовий облік військовозобов’язаних мав суттєву ваду: людина формально перебувала на обліку, а реально ТЦК не знало, де її шукати», − зазначив він. Литвин підкреслив, що за наявності десятків тисяч військовозобов’язаних поповнити армію дуже складно, оскільки нерідко люди не відчиняють двері для отримання повістки.

Як повідомлялося, реєстр військовозобов’язаних «Оберіг» має зменшити кількість помилок внаслідок людського фактора, а також заощадити ресурси держави та людини завдяки цифровізації. Одним із ключових питань, які має вирішити «Оберіг», є запобігання корупції.

Нагадаємо, Міноборони запустило мобільний застосунок «Резерв+» для військовозобов'язаних, призовників та резервістів. У міністерстві зазначили, що у ньому також з’явився QR-код, відсканувавши який відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про статус особи як військовозобовʼязаного, призовника або резервіста.

Як відомо 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію – на всіх ухилянтів, які отримали по декілька штрафів та не з’являються до ТЦК, чекає кримінальна відповідальність.