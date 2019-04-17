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    Могеріні розповіла, як змінилась і зміцнилась Україна за останні п'ять років

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    Федеріка Могеріні - Могеріні розповіла, як змінилась і зміцнилась Україна за останні п'ять років
    Федеріка Могеріні

    Високий представник ЄС у закордонних справах та політики безпеки дала оцінку змінам, які відбулися в Україні за останні роки

    Україна за останні п'ять років значно змінилася, стала міцнішою і має залишатися у центрі уваги міжнародної політики.

    Про це заявила високий представник ЄС у закордонних справах та політики безпеки Федеріка Могеріні на засіданні комітету у закордонних справах Європарламенту у середу в Страсбурзі, повідомляє «Укрінформ».

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    «Це очевидно, що Україна змінилася. І на сьогодні, я переконана, що вона стала більш міцною і стійкою країною, ніж була п'ять років тому», - наголосила Могеріні.

    Високий представник ЄС висловила переконання у необхідності приділяти велику увагу ситуації в Україні та утримання цього питання на найвищому рівні європейського і міжнародного порядку денного.

    Вона відзначила, що Євросоюз активно співпрацює з Україною у сфері безпеки, протидії кіберзагрозам та дезінформації, у розвитку людського потенціалу, розбудові інфраструктури, створенні робочих місць, боротьбі з корупцією, забезпеченні більшої незалежності енергетичного сектора.

    Раніше спецпредставник Держдепу США щодо України Курт Волкер високо оцінив роботу Петра Порошенка за час президентства. «Українське суспільство зіткнулося з вибором. Йому потрібен хтось, хто просто йде проти істеблішменту, обіцяючи масштабну реформу? Або українці хочуть когось, хто можливо, розчарував їх в деякому відношенні, але зробив більше в реформ, ніж будь-хто інший в Україні за останні 20 років і протистояв (президенту Росії) Путіну?» – розповів він.

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