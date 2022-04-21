Чи натисне Путін червону кнопку?

Для росіян ядерний удар – те що можна зробити без особливих наслідків для свого життя

Росія не зможе досягнути стратегічних цілей в Україні

У разі застосування Росією зброї масового ураження Великобританія лишає за собою право самостійно, не консультуючись з іншими країнами НАТО, завдати удару у відповідь.

Ядерний удар все ближче.

Я багато разів писав, що логіка цієї війни веде до обмеженого ядерного удару.

Поясню свій з хід думок, або просто перерахую фактори:

1. Фактичний

РФ має ядерну зброю. Має різні засоби її доставки. Має війська ядерної тріади.

2. Документальний або спірно юридичний

Я не про «доктрину Патрушева».

Путін у 2020 затвердив наказом документ про «Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» («Засади державної політики Російської Федерації в сфері ядерного стримування»). Там прописано, що Москва може застосувати Ядерну Зброю у відповідь на напад на неї або її союзників з використанням ядерної зброї чи іншої зброї масового ураження або у разі агресії із звичайною зброєю, якщо «під загрозу поставлене саме існування держави».

Тобто, РФ підготувало документ для підстав використання зброї масового ураження у разі загрози програшу в конвенційній війні.

3. Психологічний фактор

Росія, наразі, фашистська диктатура за майже усіма ознаками. І не важливо, чи ви будете рахувати її по Умберто Еко, Локренсу Бриту чи Наранхо. Не потрапите на 100%. У майбутньому буде інше визначення, яке я зараз називаю – Рашизм.

Люди, які вирішують у Кремлі, будь то Колегія ФСБ(Нквд), Путін, неважливо – це орган, що об'єднав мафію та спецслжби. По факту чистий кримінал. Це все люди, які не бачили реальної війни навідміну від політбюро СРСР, де більшість були ветерани, коли вся країна була зруйнована війною. Для цих же людей війна ніколи не була на їх території. А головне усі війни до цього, куди вони відправляли срочників, контрактників, найманців – зійшли з рук. Ці люди не розуміють наслідків війни, бо ніколи її не відчували.

Для них ядерний удар – те що можна зробити без особливих наслідків для свого життя. Вони погані аналітики, які гадали, що візьмуть Київ за два дні. І тепер вони програють. Вони мають втрати в Україні за місяць більше ніж СРСР за 15 років у Афганістані.

І у них є ядерна зброя.

Можливо, вони її не застосують. Але це було б дивно. Це означатиме, що десь, на світовому рівні домовилися

Але я не бачу можливих точок домовленостей, окрім блокади постачання зброї в Україну та здачі наших територій на сході та півдні.

Окей, усі кажуть, що надають зброю, а по факту блокують її закупівлі.

Але ми ж за свої території боремося, багато загиблих і цивільних, і військових. Військове керівництво на здачу територій не піде, а політичне і не може, бо це буде Іловайськ всесвітнього масштабу

І проблема тут в тому, що будь-які домовленості з РФ не відміняють подальшу війну, а тільки, можливо, поставлять її на оперативну паузу.

Бо стратегічних цілей в Україні РФ не досягла і не досягне

Тому загроза ядерного удару є високоімовірною. РФ програє і цей програш веде її до неминучого розпаду в майбутньому.

Та як би не було, Україна не припинить супротив та боротьбу. Ми кістка в горлі для всіх сторін але з нами рахуються. Змушені рахуватись. Ми змусили.

Тому, Слава Україні.

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Джерело: блог Мирослава Гая

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