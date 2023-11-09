Очікується погіршення погодних умов: Рятувальники звернулися до водіїв

10 листопада у північно-східних та більшості центральних регіонів вночі та вранці буде туман

Завтра, 10 листопада, у частині регіонів України завтра, 10 листопада, очікується туман. Водіїв закликають бути обережними на дорозі. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Telegram.

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У ДСНС нагадують, що, згідно з прогнозом, 10 листопада у північно-східних та більшості центральних регіонів вночі та вранці буде туман. «Закликаємо водіїв та пішоходів бути обережними та дотримуватися правил дорожнього руху», – наголошують рятувальники.

Раніше повідомлялося, що на цьому тижні в Україні переважатиме мінлива погода, але також українці відчують холодний подих листопада.

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Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-12 м/с, завтра в Карпатах, в четвер у східних та південно-східних областях місцями пориви 15-20 м/с. У п'ятницю в Україні без опадів; температура вночі від 4° тепла до 2° морозу, вдень 7-13° тепла; у південній частині вночі 1-7° тепла, вдень 9-15°.

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