Молдова оштрафувала російських пропагандистів за брехню

Молдовська Рада з питань телебачення і радіо покарала російських пропагандистів за однобоке висвітлення заходів до 9 травня

Російський пропагандистський телеканал «НТВ» отримав два публічні попередження та штраф у розмірі 18 тис. леїв (близько $950) за упереджене ставлення та відсутність балансу при висвітленні подій 9 травня. Про це повідомляє молдовське видання NewsMaker.

На думку Молдовської Ради з питань телебачення і радіо (СТР), телеканал NTV Moldova порушив положення Кодексу телебачення і радіо, згідно з яким інформація повинна виходити з надійних джерел, події повинні відображатись неупереджено і зберігати баланс, представляючи різні точки зору.

Зокрема, на думку ради, ведучий передачі Accent Direct Олексій Лунгу в ефірі 19 квітня висловлював свою думку на теми, що обговорюються, і «упереджено ставився до висловлювань свого гостя, підтримуючи його думку».

Крім того, СТР постановила, що у вечірніх новинах 9 травня це свято назвали Днем перемоги у Великій вітчизняній війні. На думку СТР, таким чином акцент зробили лише на поглядах тих, хто підтримує цю ідеологію, без надання інших історичних даних щодо Другої світової війни. Також у репортажі про георгіївську стрічку, віднедавна заборонений у Молдові символ, телеканал надавав думки лише тих, хто підтримує пропаганду цього символу.

На думку ради, телеканал подав недостовірну інформацію і про кількість учасників маніфестацій 9 травня. Телеканал NTV Moldova своєю чергою заявив, що не збрехав щодо кількості учасників святкових заходів, оскільки у репортажі йшлося про дві акції – Марш перемоги та ходу «Безсмертного полку». Також телеканал зазначив, що 9 травня «був і залишається державним святом у Молдові, офіційно названим Днем Перемоги та відомим пам'яттю героїв, які загинули за незалежність Батьківщини».

«У зв'язку з цим усі люди висловили свою думку у репортажі. Неясно, яка ще думка має бути представлена для збалансованого висвітлення подій», – заявив телеканал.

Нагадаємо, раніше Національна рада з електронних ЗМІ Латвії ухвалила рішення про заборону трансляції останніх 80 телеканалів із Росії, які ще можна було дивитися на території балтійської країни. Рішення набере чинності 9 червня і діятиме, поки Росія не припинить війну проти України.

Також раніше Європейський Союз заблокував три російські пропагандистські телеканали, які працювали на території ЄС. Під санкційні обмеження шостого антиросійського пакету від Євросоюзу потрапили канали Rossiya24, TV center International та RTR Planeta.