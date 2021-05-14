  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Молдова та Литва співпрацюватимуть у протидії гібридним загрозам – Санду

    Президенти двох країн обговорили ситуацію в регіоні - Молдова та Литва співпрацюватимуть у протидії гібридним загрозам – Санду
    Президенти двох країн обговорили ситуацію в регіоні
    Фото: «Главком»

    Литва має одну з найкращих систем протидії гібридним загрозам

    Молдова буде взаємодіяти із Литвою в протидії гібридним загрозам. Про це повідомила президентка Республіки Молдова Майя Санду під час спільної конференції із президентом Литви Гітанасом Науседою під час його офіційного візиту в Кишинів, 14 травня, передає кореспондент «Главкому».

    «Ми також будемо співпрацювати у сфері безпеки, особливо щодо протистояння гібридним загрозам, у чому Литва має гарний досвід», – зазначила Санду.

    За словами молдавської лідерки, президенти двох країн обговорили, окрім поточних питань, і ситуацію в регіоні. Втім, існує багато загроз у середині країни.

    «Ми мали декілька гарних дискусій, говорили про внутрішню ситуацію, про підготовку до парламентських виборів, про бажання жителів Молдови мати достойне життя у своїй країні – без корупції. Також ми говорили про ситуацію в регіоні», – додала вона.

    Президент Литви Гітана Науседа додав, що Литва має одну з найкращих систем протидії гібридним загрозам і підтвердив свої наміри співпрацювати із владою Молдови в цьому напрямку.

    Як повідомляв «Главком», 11 липня в Молдові відбудуться дострокові парламентські вибори після того, як Конституційний суд визнав наявність обставин, що дозволили Санду розпустити парламент і призначити дату волевиявлення.

    Як повідомлялося, Санду скликала Радбез через загрозу повалення конституційного ладу Молдови.

    Читайте також:
    Теги: суд вибори Молдова Литва парламент Майя Санду
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies