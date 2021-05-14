Молдова та Литва співпрацюватимуть у протидії гібридним загрозам – Санду

Литва має одну з найкращих систем протидії гібридним загрозам

Молдова буде взаємодіяти із Литвою в протидії гібридним загрозам. Про це повідомила президентка Республіки Молдова Майя Санду під час спільної конференції із президентом Литви Гітанасом Науседою під час його офіційного візиту в Кишинів, 14 травня, передає кореспондент «Главкому».

«Ми також будемо співпрацювати у сфері безпеки, особливо щодо протистояння гібридним загрозам, у чому Литва має гарний досвід», – зазначила Санду.

За словами молдавської лідерки, президенти двох країн обговорили, окрім поточних питань, і ситуацію в регіоні. Втім, існує багато загроз у середині країни.

«Ми мали декілька гарних дискусій, говорили про внутрішню ситуацію, про підготовку до парламентських виборів, про бажання жителів Молдови мати достойне життя у своїй країні – без корупції. Також ми говорили про ситуацію в регіоні», – додала вона.

Президент Литви Гітана Науседа додав, що Литва має одну з найкращих систем протидії гібридним загрозам і підтвердив свої наміри співпрацювати із владою Молдови в цьому напрямку.

Як повідомляв «Главком», 11 липня в Молдові відбудуться дострокові парламентські вибори після того, як Конституційний суд визнав наявність обставин, що дозволили Санду розпустити парламент і призначити дату волевиявлення.

Як повідомлялося, Санду скликала Радбез через загрозу повалення конституційного ладу Молдови.

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