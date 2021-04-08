Молдова розгляне створення спецкомісії через викрадення Чауса

Чауса, який перебував у Кишиневі, викрали 3 квітня у центрі столиці Молдови іноземні громадяни

У п'ятницю, 9 квітня, парламент Молдови розгляне пропозицію про створення слідчої комісії для вивчення обставин викрадення українського судді Миколи Чауса.

Викрадення судді відбулося на початку квітня.

Про це повідомляє молдовське видання NewsMaker.

«Парламент розгляне пропозицію про створення слідчої комісії для з'ясування обставин можливого викрадення колишнього українського судді Миколи Чауса», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що Чауса, який перебував у Кишиневі, викрали 3 квітня у центрі столиці Молдови іноземні громадяни.

Чауса нібито перевезли в Україну у багажнику автомобіля Toyota RAV 4, що належить посольству України. Журналісти, посилаючись на телеграм-канал Index, близький до соціалістів, опублікували зображення автомобіля та фото Миколи Чауса, які начебто були зроблені після викрадення. Водночас редакція «Главкома» звертає увагу, що жодних підтверджень, що ці фото були зроблені після викрадання, ані ЗМІ сусідньої республіки, ані телеграм-канали не надають.

Глава МЗС Дмитро Кулеба під час телефонної розмови з молдовським колегою Ауреліу Чокоєм запевнив у непричетності України до ситуації з викраденням судді Миколи Чауса.

Міністр внутрішніх справ Молдови заявив, що викрадачі Чауса прибули в країну ще 23 березня.

Раніше заяву щодо викрадення судді Чауса зробила президентка Молдови Мая Санду. Вона вимагає від силовиків пояснень.