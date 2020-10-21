Столичні школи пішли на канікули



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Перед відновленням навчального процесу у школах проведуть дезінфекцію

Від сьогодні, 21 жовтня, до 29 жовтня столичні школярі пішли на канікули. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

«Із сьогоднішнього дня - з 21 жовтня - 422 столичних школи міста пішли на канікули. Іще 6 шкіл продовжують працювати, бо там запровадили нову триместрову систему навчання», - сказав мер.

За його словами, рішення розпочати канікули в столиці раніше обумовлене двома факторами:

На думку фахівців Міністерства охорони здоров’я, такий крок дозволить дещо зменшити розповсюдження вірусу. Бо ситуація в навчальних закладах із захворюваністю і вчителів, і учнів останнім часом суттєво погіршилася.

У приміщеннях більшості столичних шкіл 25 жовтня під час місцевих виборів будуть працювати виборчі дільниці, і їх треба підготувати.

«Зокрема, й зробити посилену дезінфекцію. Таку ж дезінфекцію здійснять у школах перед відновленням навчального процесу. Тобто перед 29 жовтня», - підкреслив Кличко.

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Як повідомлялося, за минулу добу, 20 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 559 осіб. Це на 97 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 19 жовтня було 462 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 31869 випадків захворювання на Covid-19.