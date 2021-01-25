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    Монобільшість анонсувала зміну Конституції

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    Ініціатива президента щодо децентралізації пройшла довге обговорення з експертами - Монобільшість анонсувала зміну Конституції
    Ініціатива президента щодо децентралізації пройшла довге обговорення з експертами
    Фото з відкритих джерел

    Децентралізація: будуть урізані повноваження префектів і запроваджене поняття «громади»

    У партії «Слуга народу» готують зміни до Конституції у частині децентралізації. У законопроєкті, який незабаром внесуть на розгляд Верховної Ради, урізаються повноваження префектів, що викликали найбільше дискусій. Про це в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» розповіла заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

    Кравчук уточнила, що відповідна ініціатива президента пройшла дуже довге обговорення з представниками органів місцевого самоврядування, різноманітних асоціацій, експертами, журналістами та філологами.

    «Думаю, протягом місяця-двох його зареєструють, ми проголосуємо в першому читанні і відправимо в Конституційний Суд. Ці зміни до Конституції потрібні, аби адміністративна реформа була прописана в усіх законодавчих актах. Наприклад, у нас поняття «громади» досі нема в Основному Законі», – розповіла Кравчук.

    Раніше народний депутат Віталій Безгін повідомив, що перфекти контролюватимуть законність рішень представницьких органів влади. 

    Нагадаємо, 13 грудня 2019 року президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №2598 «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)».

    Відповідно до нього, для адміністративного нагляду за додержанням Конституції і законів України органами місцевого самоврядування, координації діяльності територіальних органів центральних органів виконавчої влади пропонується запровадити інститут префектів. Префекта призначає на посаду та звільняє з посади за поданням Кабінету міністрів президент. 

    У січні 2020 року Зеленський за результатами зустрічі із керівництвом фракції «Слуги народу» відкликав цей законопроєкт та відправив його на доопрацювання.

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    Теги: децентралізація Конституція Володимир Зеленський громада партія Слуга народу
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