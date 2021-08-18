Московська церква посилюється в Україні. Синод ухвалив низку рішень

Перед візитом Варфоломія РПЦ в Україні заснувала ще два монастиря

У Києво-Печерській лаврі 17 серпня відбулося засідання Синоду Московської церкви. Архієреї вирішували кадрові питання життя, а також анонсували відкриття нових храмів.

Головою Відділу зовнішніх церковних зв'язків і постійним членом Священного Синоду призначений митрополит Чернівецький і Буковинський Мелетій.

Керуючим Луганською єпархією призначений митрополит Ровеньківський і Свердловський Пантелеімон. Ровеньківською єпархією керуватиме архієпископ Овідіопольський Аркадій.

Синод Московської церкви затвердив новий склад Комісії у справах монастирів, а також включив нових членів до складу Комісії з канонізації святих.

Крім того, Синод Російської Православної Церкви в Україні заявив про утворення двох чоловічих монастирів: на честь Рудосільської ікони Пресвятої Богородиці у Білоцерківській єпархії і на честь Похвали Пресвятої Богородиці у Мукачівській єпархії.

Також затверджено намісників для Свято-Пантелеімонівського чоловічого монастиря Одеської єпархії та Спасо-Преображенського чоловічого монастиря Бориспільської єпархії.

Також обрали насельника Києво-Печерської лаври архімандрита Агафона (Опанасенка) єпископом Коктебельським, вікарієм Феодосійської єпархії.

Нагадаємо, ще 20 грудня 2018 року Верховна Рада проголосувала за проєкт закону, згідно з яким Українська Православна Церква повинна змінити назву і вказати свою приналежність до Росії.

Проте церква Московського патріархату в Україні не збирається змінювати назву, як зобов’язує цей закон.

Віряни української православної церкви Московського патріархату передали Офісу президента звернення з вимогою скасувати закон про примусову зміну назви УПЦ (МП) експрезидентом Петром Порошенком.

Зазначимо, абревіатура УПЦ офіційно закріплена за Київською митрополією Української православної церкви (Православної церкви України).

Під час об'єднавчого собору 15 грудня 2018 року предстоятелем Православної церкви України було обрано митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія. 6 січня він отримав Томос про автокефалію Православної церкви України з рук Вселенського патріарха Варфоломія.