Санкції проти 22 священників РПЦ і гарні новини про танки: головне за ніч

Президент анонсував кадрові зміни у владі

Президент України ввів у дію рішення РНБО про санкції проти 22 релігійних діячів, які мають російський паспорт, посадовці матимуть можливість виїзду за межі України виключно у службові відрядження, питання щодо поставок Україні танків Leopard може бути вирішено у найближчі терміни. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 24 січня.

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Санкції проти російських священників

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони від 23 січня 2023 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Президент повідомив, що було запроваджено санкції проти 22 осіб, які є громадянами Росії та прикриваючись духовністю, підтримують терор і геноцидну політику.

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Посадовцям більше не вдасться відпочивати за кордоном

Президент України підписав принципове рішення РНБО щодо виїзду чиновників за кордон. Це стосується всіх посадових осіб центральної влади та різних інших рівнів місцевої влади, зокрема правоохоронців, народних обранців, прокурорів та всіх тих, хто має працювати на державу й у державі.

Вітчизняні посадовці матимуть можливість виїзду за межі України виключно у службові відрядження. Указ президента №27/2023 «Про деякі питання щодо перетину державного кордону України в умовах воєнного стану», який з’явився на офіційному сайті голови держави у понеділок, 23 січня.

Питання передачі Україні танків Leopard на фінальній стадії

Німецький військово-промисловий концерн Rheinmetall готовий передати Україні 139 танків Leopard, щойно дозвіл на це дасть уряд Німеччини

Крім того, представник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що невизначеність позиції Німеччини щодо поставок Україні танків Leopard може бути знята у короткі терміни.

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Також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що, на його думку, в питанні отримання танків від західних партнерів залишилося зробити «останні пів кроку».

Кадрові зміни у владі

ЗМІ повідомили, що заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко написав заяву про звільнення з посади.

Журналісти видання «Українська Правда» з посиланням на власні джерела з Кабміну та РНБО пишуть про те, що замість Тимошенка на посаду планують призначити голову військової адміністрації Київської області Олексія Кулебу. «Крім того, у відставку підуть глави ВЦА Сумської, Дніпропетровської, Запорізької і Херсонської областей», - йдеться в повідомленні «Української Правди».

У вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський підтвердив факт кадрових рішень, але без уточнень по персоналіях. «Уже є також кадрові рішення – частина сьогодні, частина буде завтра – щодо управлінців різного рівня в міністерствах й інших структурах центральної влади та в регіонах і в правоохоронній системі», - сказав він.

Крім того, є інформація, що президент звільнив заступника генпрокурора Олексія Симоненка. Нагадаємо, нещодавно Симоненко їздив святкувати Новий Рік із сім'єю до Іспанії та потрапив у скандал.

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Окупанти обстріляли Часів Яр

Російські окупанти завдали ракетного удару по місту Часів Яр на Донеччині. Рашисти вдарили по житловому кварталу із реактивної системи залпового вогню, пошкодили щонайменше дев'ять багатоповерхівок, перебили мережі постачання до мікрорайону електрики та газу. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, та двоє дістали порання.