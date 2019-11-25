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    Лікарі розповіли про стан Кулеби та одного із його синів після аварії

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    Лікарі розповіли про стан Кулеби та одного із його синів після аварії

    Старший син уповноваженого президента Тимофій перебуває у важкому стані

    Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба, який 24 листопада разом із дітьми потрапив у ДТП, наразі у стані середньої тяжкості у лікарні Феофанія.

    Як повідомляє ТСН, він в повній свідомості, загрози його життю немає, однак його старший син — у важкому стані.

    «У Кулеби медики діагностували струс мозку та численні забої й травми. Зокрема, у нього закриті черепно-мозкова травма, травма грудної клітини й травма живота. Окрім того, у нього численні перелами ребер з обох боків, забій легень та пневмоторакс (скупчення повітря, яке призводить до часткового або повного колапсу легень - ред). Втім, медикам все ж вдалося стабілізувати його стан і наразі його життю нічого не загрожує», - йдеться у повідомленні.

    А от старший син уповноваженого президента Тимофій перебуває у важкому стані. Наразі він в інтенсивному неврологічному відділенні.

    «За словами медиків, юнак непритомний. У нього закрита черепно-мозкова травма. Чи є загроза життю – не повідомляють. Про стан молодшого сина Єлісея поки невідомо. За непідтвердженою інформацією, ним опікуються лікарі в «Охматдиті», - передає ТСН.

    Що стосується водія вантажного мікроавтобуса, він наразі перебуває у Києво-Святошинській лікарні. Його життю нічого не загрожує.

    Як повідомлялося, уповноважений Президента з прав дитини Микола Кулеба, який разом з двома синами у неділю потрапив в аварію, перебуває в реанімації у тяжкому стані.

    Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини ДТП.

    ДТП повітря Микола Кулеба
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