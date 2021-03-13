За минулу добу в Україні вакцинували 9304 особи
За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Київській області
Від початку кампанії в Україні щеплено 47541 особу
В Україні, зі старту кампанії з вакцинації проти коронавірусу 24 лютого, щеплення від Covid-19 отримали вже понад 47,5 тисяч людей, найбільше – на Донеччині, найменше – на Чернігівщині. За минулу добу, зокрема, щепили 9 304 особи. Про це повідомляє Telegram-канал проєкту «Коронавірус інфо».
«Від початку кампанії щеплено 47541 особу, із них отримали 1 дозу – 47541 особа», – йдеться у повідомленні.
Так, 9304 особи щеплено проти Covid-19 за добу 12 березня 2021 року в Україні. Темпи вакцинації ростуть, починаючи з початку робочого тижня, 9 березня.
За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Київській області (690 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (4 654 щеплення), найменша – у Чернігівській області (756 щеплень).
Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:
- Вінницька область – 400 щеплень;
- Волинська область – 310 щеплень;
- Дніпропетровська область – 550 щеплень;
- Донецька область – 540 щеплень;
- Житомирська область – 170 щеплень;
- Закарпатська область – 280 щеплень;
- Запорізька область – 360 щеплень;
- Івано-Франківська область – 374 щеплення;
- Київська область – 690 щеплень;
- Кіровоградська область – 220 щеплень;
- Луганська область – 160 щеплень;
- Львівська область – 330 щеплень;
- м. Київ – 340 щеплень;
- Миколаївська область – 430 щеплень;
- Одеська область – 210 щеплень;
- Полтавська область – 530 щеплень;
- Рівненська область – 280 щеплень;
- Сумська область – 440 щеплень;
- Тернопільська область – 570 щеплень;
- Харківська область – 290 щеплень;
- Херсонська область – 560 щеплень;
- Хмельницька область – 250 щеплень;
- Чернівецька область – 420 щеплень;
- Чернігівська область – 130 щеплень;
- Черкаська область – 470 щеплень.
Нагадаємо, за минулу добу 12 березня в Україні виявлено 13276 нових хворих на Covid-19. Зокрема, захворіли 710 дітей та 382 медпрацівники. Вчора було госпіталізовано з діагнозом ковід 3967 осіб. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 243 пацієнти. За даними МОЗ одужало 4897 осіб.