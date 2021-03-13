  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    За минулу добу в Україні вакцинували 9304 особи

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    За&nbsp;добу найбільша кількість щеплених зафіксована у&nbsp;Київській області - За минулу добу в Україні вакцинували 9304 особи

    За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Київській області

    Від початку кампанії в Україні щеплено 47541 особу

    В Україні, зі старту кампанії з вакцинації проти коронавірусу 24 лютого, щеплення від Covid-19 отримали вже понад 47,5 тисяч людей, найбільше – на Донеччині, найменше – на Чернігівщині. За минулу добу, зокрема, щепили 9 304 особи. Про це повідомляє Telegram-канал проєкту «Коронавірус інфо».

    «Від початку кампанії щеплено 47541 особу, із них отримали 1 дозу – 47541 особа», – йдеться у повідомленні.

    Так, 9304 особи щеплено проти Covid-19 за добу 12 березня 2021 року в Україні. Темпи вакцинації ростуть, починаючи з початку робочого тижня, 9 березня.

    За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Київській області (690 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (4 654 щеплення), найменша – у Чернігівській області (756 щеплень).

    Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:

    • Вінницька область – 400 щеплень;
    • Волинська область – 310 щеплень;
    • Дніпропетровська область – 550 щеплень;
    • Донецька область – 540 щеплень;
    • Житомирська область – 170 щеплень;
    • Закарпатська область – 280 щеплень;
    • Запорізька область – 360 щеплень;
    • Івано-Франківська область – 374 щеплення;
    • Київська область – 690 щеплень;
    • Кіровоградська область – 220 щеплень;
    • Луганська область – 160 щеплень;
    • Львівська область – 330 щеплень;
    • м. Київ – 340 щеплень;
    • Миколаївська область – 430 щеплень;
    • Одеська область – 210 щеплень;
    • Полтавська область – 530 щеплень;
    • Рівненська область – 280 щеплень;
    • Сумська область – 440 щеплень;
    • Тернопільська область – 570 щеплень;
    • Харківська область – 290 щеплень;
    • Херсонська область – 560 щеплень;
    • Хмельницька область – 250 щеплень;
    • Чернівецька область – 420 щеплень;
    • Чернігівська область – 130 щеплень;
    • Черкаська область – 470 щеплень.
    69d32cbc623a5e546bc7d

    Нагадаємо, за минулу добу 12 березня в Україні виявлено 13276 нових хворих на Covid-19. Зокрема, захворіли 710 дітей та 382 медпрацівники. Вчора було госпіталізовано з діагнозом ковід 3967 осіб. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 243 пацієнти. За даними МОЗ одужало 4897 осіб.

    Читайте також:
    Нова хвиля Сovid-19 в Україні. 10 причин для хвилювання
    Теги: хвороби епідемія щеплення коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies