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    Під час протестів у М’янмі силовики вбили двох людей

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    Люди тримають свічки під час загальнонаціональної нічної акції протесту проти військового перевороту в М&rsquo;янмі - Під час протестів у М’янмі силовики вбили двох людей

    Люди тримають свічки під час загальнонаціональної нічної акції протесту проти військового перевороту в М’янмі

    Фото Reuters

    Силовики відкрили вогонь по натовпу, що зібрався довкола відділку поліцію

    У ніч на суботу під час чергової хвилі народних протестів у М’янмі загинуло щонайменше двоє осіб.

    Як повідомляє Укрінформ з посиланням на Reuters.

    «Місцеві ЗМІ повідомили про двох протестувальників, вбитих вночі вогнем поліції у комерційній столиці М’янмі – Янгоні. Силовики відкрили вогонь по натовпу, що зібрався довкола відділку поліції, вимагаючи звільнення затриманих», – йдеться у матеріалі.

    1 лютого військові у М’янмі відсторонили від влади цивільне керівництво держави та оголосили надзвичайний стан. Вони обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах у листопаді.
    Керівник керівної партії М’янми «Національна ліга за демократію», очільниця МЗС та фактичний лідер країни Аун Сан Су Чжи та президент Він М’їн були заарештовані.
    Багато країн засудили цей переворот. Відтоді у М’янмі противники перевороту не припиняють проводити протести, які силовики жорстоко придушують, застосовуючи зброю.
    Кілька країн Заходу та США запровадили санкції проти військових М’янми або заявили про готовність до такого кроку.

    Нагадаємо, 21 лютого в одному з найбільших міст М’янми Мандалай щонайменше двоє людей загинули і 20 постраждали під час розгону акції протесту. У Мандалаї деякі демонстранти стріляли з рогаток по поліцейських. Силовики у відповідь застосували сльозогінний газ і зброю.

    До слова, 15 лютого у М’янмі майже на всій території країни відключили інтернет на тлі масових протестів через військовий переворіт.

    Як повідомлялося, щонайменше 38 людей загинули під час протестів у М’янмі 3 березня, двоє з них – підлітки 14 і 17 років.

    Теги: ЗМІ газ санкції партії інтернет військові переворот надзвичайний стан М'янма президент
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