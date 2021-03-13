Під час протестів у М’янмі силовики вбили двох людей
Люди тримають свічки під час загальнонаціональної нічної акції протесту проти військового перевороту в М’янмі
Силовики відкрили вогонь по натовпу, що зібрався довкола відділку поліцію
У ніч на суботу під час чергової хвилі народних протестів у М’янмі загинуло щонайменше двоє осіб.
Як повідомляє Укрінформ з посиланням на Reuters.
«Місцеві ЗМІ повідомили про двох протестувальників, вбитих вночі вогнем поліції у комерційній столиці М’янмі – Янгоні. Силовики відкрили вогонь по натовпу, що зібрався довкола відділку поліції, вимагаючи звільнення затриманих», – йдеться у матеріалі.
Нагадаємо, 21 лютого в одному з найбільших міст М’янми Мандалай щонайменше двоє людей загинули і 20 постраждали під час розгону акції протесту. У Мандалаї деякі демонстранти стріляли з рогаток по поліцейських. Силовики у відповідь застосували сльозогінний газ і зброю.
До слова, 15 лютого у М’янмі майже на всій території країни відключили інтернет на тлі масових протестів через військовий переворіт.
Як повідомлялося, щонайменше 38 людей загинули під час протестів у М’янмі 3 березня, двоє з них – підлітки 14 і 17 років.