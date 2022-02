Байден закликав вакцинуватися від Covid-19

Президент США Джо Байден закликав людей не боятися й негайно отримати чергову дозу вакцини від Covid-19, оскільки це майже у сто разів краще захищає від летального перебігу хвороби. Про це він написав у суботу на офіційній Тwitter-сторінці.

«Справа ось у чому: ймовірність смерті серед невакцинованих людей у 97 разів вища, ніж у тих, хто отримав бустерну дозу. Захистіть себе та людей, які вас оточують, отримавши (основні – ред.) щеплення вакциною або ж бустер уже сьогодні», – написав президент США.

