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    Байден закликав вакцинуватися від Covid-19

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    Президент США: вакцинованим бути у 97 разів безпечніше - Байден закликав вакцинуватися від Covid-19
    Президент США: вакцинованим бути у 97 разів безпечніше
    фото: Reuters

    75% американців отримали хоча б одну дозу вакцини

    Президент США Джо Байден закликав людей не боятися й негайно отримати чергову дозу вакцини від Covid-19, оскільки це майже у сто разів краще захищає від летального перебігу хвороби. Про це він написав у суботу на офіційній Тwitter-сторінці.

    «Справа ось у чому: ймовірність смерті серед невакцинованих людей у 97 разів вища, ніж у тих, хто отримав бустерну дозу. Захистіть себе та людей, які вас оточують, отримавши (основні – ред.) щеплення вакциною або ж бустер уже сьогодні», – написав президент США.

    За даними, що надходять з медичних установ США, 75% жителів країни отримали хоча б одну дозу вакцини, 64% пройшли повний курс вакцинації. При цьому зазначається, що 27% американців уже отримали бустерну дозу.

    Нагадаємо, Байден ще у вересні отримав третє щеплення від коронавірусу.

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    Теги: США Джозеф Байден президент хвороби щеплення коронавірус
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    Байден закликав вакцинуватися від Covid-19