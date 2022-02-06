Спад на вихідних: за добу в Україні виявлено 28 тис. нових Covid-хворих

За минулу добу госпіталізовано 4,2 тис. осіб, летальних випадків – 109

Минулої доби, 5 лютого, виявили ще майже 28 тис. нових випадків коронавірусу в Україні. Також зафіксовано 109 смертей. Про це повідомляє у Facebook Міністерство охорони здоров'я.

За добу захворіли 2,5 тис. дітей, медпрацівників – 431.

Статистика МОЗ

34 305 осіб вакциновано проти Covid-19. Першу дозу отримали 10, 1 тис. осіб, другу дозу – 14 188 осіб, додаткову дозу отримали 206 осіб, бустерну дозу – 9 729 осіб.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 4 219 осіб;

летальних випадків – 109;

одужало – 6 089 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 4 284 059 осіб;

одужало – 3 676 068 осіб;

летальних випадків – 101 277

проведено ПЛР-тестувань – 18 563 140.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15,4 млн осіб, із них отримали першу дозу – 15 452 739 осіб, отримали дві дози – 14, 7 млн людей, отримали додаткову дозу – 20, 2 тис. людей, бустерну дозу – 454 459 людей. Загалом проведено 30 699 982 щеплення.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 4 лютого, зафіксовано 42 533 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

До слова, головна інфекціоністка розповіла, скільки насправді в Україні хворих на Covid-19.

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