МОЗ назвав регіони з найбільшим показником захворюваності на Covid-19

Найгірша ситуація з готовністю до послаблення карантинних обмежень у Запорізькій, Миколаївській та Черкаській областях

В Україні станом на 6 січня ситуація з поширенням Covid-19 не дозволяє послаблювати карантин у всіх областях та у Києві. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Зазначається, що найгірша ситуація з готовністю до послаблення карантинних обмежень у Запорізькій, Миколаївській та Черкаській областях.

За даними МОЗ, до послаблення карантину не готові: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області та місто Київ.

«Серед них найбільший показник захворюваності на 100 тис. населення: у Запорізькій області - 431,3 (-), у Миколаївській області - 422,2 (-) та у Черкаській області – 405,1 (-). Найнижчий показник захворюваності: у Кіровоградській області – 76,9 (-), у Закарпатській області - 102,6 (-) та у Івано-Франківській області - 115,2 (-)», ─ йдеться у повідомленні.

В Україні за минулу добу, 5 січня, зафіксовано 6 911 нових випадків Covid-19: госпіталізовано – 2 978 осіб, летальних випадків – 228, одужало – 14 490 осіб, здійснено тестувань за добу – 52 968 (зокрема методом ПЛР – 34 938, методом ІФА – 18 030). За весь час пандемії в Україні: захворіло – 1 090 496 осіб, одужало – 761 898 осіб, летальних випадків – 19 357, проведено ПЛР-тестувань – 5 680 116.