МОЗ назвав шість областей, які на межі потрапляння у «червону» зону

Станом на 2 лютого у «червоній» зоні перебувають Івано-Франківська та Рівненська області

У шести областях спостерігається загрозлива епідемічна ситуація

Міністерстві охорони здоров'я визнало, що ситуація з коронавірусом в Україні погіршується. Сьогодні на брифінгу головний санітарний лікар Ігор Кузін назвав області-кандидати до «червоної» зони карантину.

За його словами, у «червону» зону найближчим часом можуть перевести такі області:

Волинську,

Донецьку,

Житомирську,

Закарпатську,

Одеську,

Сумську.

Кузін зазначив, що в цих областях спостерігається загрозлива епідемічна ситуація.

Він додав, що наразі до лікарень госпіталізують менше пацієнтів, ніж це було під час минулої хвилі коронавірусу. Однак, за його словами, пікові показники захворюваності припадуть на середину лютого

Станом на 2 лютого у «червоній» зоні перебувають Івано-Франківська та Рівненська області. А у «жовтій» зоні залишились тільки Полтавська та Кіровоградська. Вчора в цій зоні було чотири області. Більшість регіонів України перебувають в «помаранчевій» зоні.

(графіка: МОЗ)

Нагадаємо, за минулу добу, 1 лютого, в Україні зафіксовано 35 014 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

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Як відомо, Covid-штам «Омікрон» виявлено вже у 20 областях.