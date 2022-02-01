Софія Ротару перехворіла на Covid-19: бореться з ускладненнями

Співачка повідомила, ситуація завдяки лікарям та медсестрам під контролем

Співачка Софія Ротару на своїй сторінці в Іnstagram написала, що перехворіла на коронавірус: «Дорогі друзі та близькі мені люди! Ось і до мене дістався «Омікрон»... Два тижні безсонних ночей та боротьби за здоров'я. Коронавірус переможений, але не без ускладнень. Ситуація завдяки чудовим лікарям та медсестрам під контролем, але потрібен ще час і сили… Дякуємо сім'ї та всім, хто поруч зі мною! Бережіть себе та своїх близьких! Будьте здорові! Ваша Софія Ротару».

У коментарях до посту син співачки Руслан Євдокименко написав: «Мамо, ми разом!».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official)

Наприкінці минулого року сестра співачки Ауріка Ротару в інтерв'ю поділилася тим, як її сім'я боролася з коронавірусною інфекцією. За її словами, вона тяжко перенесла хворобу. Артистку госпіталізували після погіршення стану.

Ауріка розповіла, що тиждень після зараження провела вдома і сподівалася, що швидко прийде до тями. Співачці ставили крапельниці та призначили антибіотики, проте лікування не дало результатів.

Ротару вирушила до лікарні, де провела ще тиждень, після чого її стан покращився. Артистка зазначила, що після перенесеної коронавірусної інфекції ще тривалий час відчувала слабкість. Крім того, Ауріка додала, що багато її родичів зіткнулися з вірусом.

Нагадаємо, нещодавно Софія Ротару догоджала публіці на російській «Пісні року».