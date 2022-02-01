У «Дії» з’явився Covid-сертифікат про бустерну дозу: як його отримати

Щоб отримати сертифікат, достатньо надіслати запит на порталі чи в застосунку «Дія»

Наразі понад 350 тисяч українців вже отримали бустерну дозу антиковідної вакцини

У мобільному додатку «Дія» з'явилися Covid-сертифікати про бустерну дозу вакцини від коронавірусу. Про це сьогодні повідомив на брифінгу глава МОЗ Віктор Ляшко.

Щоб отримати сертифікат, достатньо надіслати запит на порталі чи в застосунку «Дія». Зробити це можна одразу в перший день введення дози вакцини проти Covid-19, щойно медики введуть дані про вакцинацію до системи. Термін дії такого документа складатиме 270 днів, як і в усіх країнах ЄС.

«Як і обіцяли, всі, хто отримав бустерну дозу щеплення від Covid-19 можуть завантажити новий Covid-сертифікат. Наразі понад 350 тисяч українців посилили свій захист та вже отримали бустерну дозу антиковідної вакцини. Принаймні однією дозою вже вакциновано половина дорослого населення. Більше 47% отримали повний базовий курс вакцинації, а саме дві дози. Збільшення відсотку вакцинованих українців, дозволить нам з більшою впевненістю дивитися у майбутнє»,– заявив Ляшко.

Новим цифровим документом можна користуватися як всередині країни під час введення карантинних обмежень, так і за кордоном. Зокрема, український Covid-сертифікат після бустерної дози буде чинним в Україні з дня вакцинації, а в країнах, які входять до Довірчої мережі, – з 14 дня від дати щеплення.

Міжнародний сертифікат після бустерної дози, фото: glavcom.ua

Сертифікат генерується за умови будь-якої з дозволених схем поєднання вакцин, визнаних в Україні. Зауважимо, для бустерної дози Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики рекомендує надавати перевагу м-РНК-вакцинам – Moderna або Comirnaty, незалежно від того, якою вакциною раніше був проведений повний цикл вакцинації.

Слід зазначити, що окрім Covid-сертифіката, українці, які отримали бустер, зможуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Медичний документ видається за місцем щеплення чи в сімейного лікаря, та в ньому мають бути перелічені усі дози вакцинації проти COVID-19 відповідно до вимог. Цей документ, як і Covid-сертифікат, буде чинним 270 днів, рахуючи від дати останнього щеплення проти Covid-19.

Окрім того, нагадаємо, два тижні тому уряд, вслід за рішенням ЄС, скоротив термін дії «зелених» Covid-сертифікатів. Їхній термін дії замість 365 днів тепер складає 270 днів. Щоб новий термін сертифіката коректно відображався у додатку «Дія», слід згенерувати свій документ повторно. Це важливо зробити, оскільки після того, як сплине 270 днів від останньої дози повної вакцинації, документ втратить чинність.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації обіцяє протягом тижня надати детальний план щодо реалізації виплат українцям у 500 грн за бустерну дозу вакцини.

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