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    В ЄС вакциновані проти коронавірусу вже понад 150 млн осіб

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    В ЄС вакциновані проти коронавірусу вже понад 150 млн осіб - В ЄС вакциновані проти коронавірусу вже понад 150 млн осіб
    В ЄС вакциновані проти коронавірусу вже понад 150 млн осіб
    Фото з відкритих джерел

    Чверть усіх європейців отримали першу дозу

    На території Європейського Союзу вакцинували проти коронавірусу вже понад 150 млн осіб. Про це в Twitter повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

    На вакцинацію 150 млн осіб пішло 4,5 місяці.

    Як відомо, 26 грудня 2020 року перші партії вакцини проти коронавірусу прибули до всіх країн Європейського Союзу. Вакцинація розпочалася 27 грудня.

    За 4,5 місяці владі вдалося прищепити чверть населення блоку.

    «Вакцинація набирає обертів у ЄС: ми щойно перетнули 150 мільйонів щеплень. Чверть усіх європейців отримали першу дозу. У нас вистачить доз для щеплення 70% дорослих з ЄС до липня», – сповістила вона.

    Нагадаємо, що в Євросоюзі з 15 червня введуть єдиний для всіх громадян сертифікат вакцинації проти Covid-19. Документ буде у паперовій та цифровій формах з посиленим захистом персональних даних власників документа.

    На сертифікаті буде QR-код, де будуть всі потрібні відомості про людину – прізвище, дата народження, номер паспорта, відомості про те, чи пройшла вона вакцинацію та яким препаратом, а також хворіла вона чи ні.

    Стало відомо, що, президент Єврокомісії підганяє країни ЄС з підготовкою паспортів вакцинації.

    3 травня Єврокомісія ухвалила заяву, в якій пропонує державам-членам послабити поточні обмеження на в'їзд в ЄС з нетерміновими цілями не лише для осіб, які прибувають з країн з хорошою епідеміологічною ситуацією, але також для тих, хто отримав всі рекомендовані дози вакцини, дозволеної в ЄС.

    Теги: ЄС Єврокомісія щеплення вакцинація Урсула фон дер Ляєн
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