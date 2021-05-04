В ЄС вакциновані проти коронавірусу вже понад 150 млн осіб

Чверть усіх європейців отримали першу дозу

На території Європейського Союзу вакцинували проти коронавірусу вже понад 150 млн осіб. Про це в Twitter повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

На вакцинацію 150 млн осіб пішло 4,5 місяці.

Як відомо, 26 грудня 2020 року перші партії вакцини проти коронавірусу прибули до всіх країн Європейського Союзу. Вакцинація розпочалася 27 грудня.

За 4,5 місяці владі вдалося прищепити чверть населення блоку.

«Вакцинація набирає обертів у ЄС: ми щойно перетнули 150 мільйонів щеплень. Чверть усіх європейців отримали першу дозу. У нас вистачить доз для щеплення 70% дорослих з ЄС до липня», – сповістила вона.

Vaccination is gaining speed across the EU: we have just passed 150 million vaccinations.



A quarter of all Europeans have had their first dose.



We'll have enough doses for vaccinating 70% of EU adults in July. pic.twitter.com/j5ZdOukSrg — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 4, 2021

Нагадаємо, що в Євросоюзі з 15 червня введуть єдиний для всіх громадян сертифікат вакцинації проти Covid-19. Документ буде у паперовій та цифровій формах з посиленим захистом персональних даних власників документа.

На сертифікаті буде QR-код, де будуть всі потрібні відомості про людину – прізвище, дата народження, номер паспорта, відомості про те, чи пройшла вона вакцинацію та яким препаратом, а також хворіла вона чи ні.

Стало відомо, що, президент Єврокомісії підганяє країни ЄС з підготовкою паспортів вакцинації.

3 травня Єврокомісія ухвалила заяву, в якій пропонує державам-членам послабити поточні обмеження на в'їзд в ЄС з нетерміновими цілями не лише для осіб, які прибувають з країн з хорошою епідеміологічною ситуацією, але також для тих, хто отримав всі рекомендовані дози вакцини, дозволеної в ЄС.