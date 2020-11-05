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    МОЗ пропонує штрафувати на місці за відсутність маски у транспорті та громадських спорудах

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    Штраф буде складати від 170 до 255 гривень - МОЗ пропонує штрафувати на місці за відсутність маски у транспорті та громадських спорудах
    Штраф буде складати від 170 до 255 гривень
    Фото: Київпастранс/Facebook

    Штрафи зможуть виписувати працівники Нацполіції та органів місцевого самоврядування

    За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, пропонований Раді закон передбачає конкретні штрафи за відсутність масок. Він буде складати від 170 до 255 гривень.

    «Протокол складатимуть одразу на місці, а не так, як було раніше, коли складали протокол, передавали в суд, а суд потім вирішував – накладати штраф чи не накладати. У результаті цього у нас менше 5% – 3% навіть – були застосовані штрафні санкції як до громадян, так і для організацій», – заявив Степанов на брифінгу у четвер, 5 листопада.

    Очільник МОЗ уточнив, що після ухваленні закону працюватиме такий самий механізм, як і при порушенні правил дорожнього руху.

    В Україні за минулу добу, 4 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили у 9 850 людей - це найбільше з початку пандемії. Також відомо, що вчора 8 378 пацієнтів одужали, а 193 - померли від ускладнень. У Києві за минулу добу коронавірус виявлено у 983 людей.

    За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зареєстровано у місті Київ, а також Харківській, Хмельницькій, Запорізькій та Донецькій областях.

    В Україні під час карантину громадяни повинні носити медичні маски або респіратори в громадських місцях. Уряд продовжив карантин через пандемію коронавірусу до 31 грудня 2020 року. 
    Міністерство охорони здоров'я громадський транспорт Максим Степанов коронавірус
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