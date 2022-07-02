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    Події в Україні

    Рашисти зі «Смерчу» і «Урагану». обстріляли Харків

    У Золочівському районі ворог &laquo;демілітаризував&raquo; дитячий садок - Рашисти зі «Смерчу» і «Урагану». обстріляли Харків
    У Золочівському районі ворог «демілітаризував» дитячий садок
    фото з відкритих джерел

    Влада міста застерігає, що тому гуляти по Харкову не варто

    Сьогодні вранці, 2 липня, російські війська завдали ракетного удару по Харкову, а також обстріляли місто з реактивних систем залпового вогню. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.

    За його словами, близько 04:00 противник вдарив ракетами по Немишлянському району, обійшлося без постраждалих.

    «Крім того, працювали реактивні системи залпового вогню «Смерч» і «Ураган». Якщо ми говоримо про область, то були нанесені удари по Харківському району, по Чугуївському району. У Золочівському районі ворог «демілітаризував» дитячий садок. Крім того, по Лозівському району були нанесені удари», – зазначив він.

    Він також попередив жителів про те, що на удари з РСЗВ доводиться реагувати по ходу, тому гуляти по Харкову не варто.

    Нагадаємо, сьогодні близько 4 ранку жителі Харкова чули звуки вибухів. У регіоні оголосили повітряну тривогу.

    Читайте також: Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 2 липня
    Теги: Харків росія окупанти війна Україна ураган окупація Олег Синєгубов #stoprussia
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    Рашисти зі «Смерчу» і «Урагану». обстріляли Харків