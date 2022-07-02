Рашисти зі «Смерчу» і «Урагану». обстріляли Харків

Влада міста застерігає, що тому гуляти по Харкову не варто

Сьогодні вранці, 2 липня, російські війська завдали ракетного удару по Харкову, а також обстріляли місто з реактивних систем залпового вогню. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.

За його словами, близько 04:00 противник вдарив ракетами по Немишлянському району, обійшлося без постраждалих.

«Крім того, працювали реактивні системи залпового вогню «Смерч» і «Ураган». Якщо ми говоримо про область, то були нанесені удари по Харківському району, по Чугуївському району. У Золочівському районі ворог «демілітаризував» дитячий садок. Крім того, по Лозівському району були нанесені удари», – зазначив він.

Він також попередив жителів про те, що на удари з РСЗВ доводиться реагувати по ходу, тому гуляти по Харкову не варто.

Нагадаємо, сьогодні близько 4 ранку жителі Харкова чули звуки вибухів. У регіоні оголосили повітряну тривогу.