МОЗ зафіксував різкий стрибок нових випадків Covid-19

Вчора з коронавірусом було госпіталізовано 2,4 тисячі осіб

Вчора з коронавірусом було госпіталізовано 2,4 тисячі осіб

Півтори сотні українців напередодні не змогли побороти Covid-19

За минулу добу, 18 січня, в Україні зафіксовано 12 815 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 1422, медпрацівників – 464). Про це інформує пресцентр МОЗ.

Зазначимо, 17 січня в Україні було зафіксовано 8,5 тис. нових випадків коронавірусу.

За минулу добу госпіталізовано 2 401 особу, летальних випадків – 163, одужало – 5 413 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – майже 3,8 млн осіб;

одужало – 3,5 млн осіб;

летальних випадків – 98 712;

проведено ПЛР-тестувань – 17,2 млн.

МОЗ також вказує, що напередодні 85 177 людей вакциновано проти Covid-19. Першу дозу отримали 30,2 тис. людей, другу дозу – 36,7 тис. осіб, додаткову дозу отримали 614 людей, бустерну дозу – 17,6 тис. людей.

Графіка: МОЗ

Від початку вакцинальної кампанії щеплено трохи більше 15 млн людей, з них отримали дві дози – 14,3 млн людей, отримали додаткову дозу – 10,6 тис. людей, бустерну дозу – 131 тис. людей. Загалом проведено 29,5 млн щеплень.

До слова, ВООЗ зробив заяву щодо небезпеки «Омікрону». Нагадаємо, Європі загрожує затяжна «твіндемія».

Раніше ВООЗ повідомив про важливі зміни, що відбулися з коронавірусом.

Ще науковці повідомили вісім важливих фактів про «Омікрон».