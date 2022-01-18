Поширення «Омікрону» зафіксовано ще в одній області України

Фахівці вивчають результати, щоб з'ясувати, чи є серед пацієнтів тяжкі випадки недуги

У Чернівецькій області поки переважає «Дельта»

«Омікрон»-штам коронавірусної інфекції виявлено ще в одній області України. Про це повідомила у Facebook пресслужба Чернівецької обласної державної адміністрації.

Із 30 зразків, спрямованих на дослідження до Києва, до Центру громадського здоров'я України, у 16 виявили новий варіант вірусу. Інші 14 зразків містили штам «Дельта».

Як розповіла головна санітарна лікарка Буковини Наталія Гопко, зразки відбирали 5-6 січня.

«В області й надалі циркулює «Дельта», яка перевершувала останні місяці. Водночас уже поширюється і «Омікрон», – пояснила Наталя Гопко.

За її словами, дані знеособлені, тому фахівці вивчають та зіставляють отримані результати, щоб з'ясувати, чи є серед пацієнтів із «Омікроном» тяжкі випадки недуги.

Нагадаємо, МОЗ опублікував список симптомів Covid-штаму «Омікрон»: схожі на застуду.

Тим часом «помаранчева» зона карантину збільшилася вдвічі: де погіршилася ситуація.

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