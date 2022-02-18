Мураєв та Яценюк гучно посперечалися, чи варто чинити опір Росії

Суперечка відбулася в етері токшоу Савіка Шустера

У прямому етері токшоу «Свобода слова Савіка Шустера» стався конфлікт між проросійським політиком, лідером партії «Наші» Євгеном Мураєвим та експрем’єрміністром України Арсенієм Яценюком.

Мураєв заявив, що будь-які розмови про війну та протистояння із Росією є, нібито, злочинними та аморальними.

«Рідні мої, я, як і більшість з вас – мирна людина, я вважаю для себе неприйнятним заробляти на війні», – заявив Мураєв.

Проросійський політик додав, що вважає необхідним не реагувати на військові провокації на Донбасі, оскільки повномасштабна війна призведе до масової загибелі мирного населення.

На думку проросійського політика, якого, за даними британської розвідки, Росія планує зробити очільником України після її захоплення, нашій країні потрібно зосередитися на моніторингу ситуації, щоб мати можливість довести, що не Україна здійснює обстріли та атаки.

«Полум’яний» виступ Мураєва перервав присутній у студії експрем’єр Арсеній Яценюк, який зазначив, що проросійського політика потрібно відправити у Станицю Луганську, де напередодні бойовики обстріляли дитячий садок.

«Його треба відправити туди, нехай це розкаже тим людям, які там перебувають, – обурився Яценюк. – Як би він розповідав, якби, не дай Бо, щоби ваша сім’я потрапила у такі обставини, в які потрапили там люди»

Мураєв намагався перервати Яценюка, питаючи, чи був той на фронті, а також намагався дошкулити експрем’єру «стіною», яку за прем’єрства Яценюка будували на Сході України для захисту кордонів держави.

Раніше «намісник Путіна в Україні» Мураєв бідкався, шо його підставили.

Читайте також: