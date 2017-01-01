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    Порошенко поінформував главу МВФ про прогрес на шляху реформ в Україні

    Порошенко та Лагард поспілкувалися телефоном
    Президент України Петро Порошенко провів телефону розмову з Директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Глави держави. Петро Порошенко та Крістін Лагард скоординували підходи до створення Антикорупційного суду в Україні, з урахуванням відповідної ініціативи Глави
    • Сьогодні, 03:58
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    <span>Петро Порошенко та Крістін Лагард скоординували підходи до створення Антикорупційного суду в Україні</span>
    Петро Порошенко та Крістін Лагард скоординували підходи до створення Антикорупційного суду в Україні

    Порошенко та Лагард поспілкувалися телефоном

    Президент України Петро Порошенко провів телефону розмову з Директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард.

    Про це йдеться у повідомленні прес-служби Глави держави.

    Петро Порошенко та Крістін Лагард скоординували підходи до створення Антикорупційного суду в Україні, з урахуванням відповідної ініціативи Глави держави, а також забезпечення ефективної діяльності антикорупційних інституцій.

    Президент України та Директор-розпорядник МВФ закликали політичні сили у Верховній Раді України продемонструвати виключну відповідальність та об'єднатися у підтримці законопроекту щодо Антикорупційного суду для його якомога швидшого розгляду ще у цьому році.

    Крістін Лагард запевнила, що МВФ підтримує зусилля української влади у питанні боротьби з корупцією з урахуванням досягнень на шляху започаткування відповідних антикорупційних інституцій.

    Петро Порошенко поінформував Крістін Лагард про прогрес на шляху реформ в Україні.

    Нагадаємо, Євросоюз звинуватив Генпрокуратуру у перешкоджанні НАБУ.

    Як повідомлялося, Генеральна прокуратура України викликала агентів Національного антикорупційного бюро на допит.

    Нагадаємо, в неділю генпрокурор Юрій Луценко заявив, що «весь апарат агентів НАБУ є поза законом», а під час роботи вони використовують незаконні методи провокації та контрабандну техніку. 

    Також генпрокурор звинуватив директора НАБУ Артема Ситника в незаконній діяльності ФБР на території України.

    Раніше повідомлялося, що співробітники Генеральної прокуратури України, які провели обшук в агента НАБУ Катерини у «справі Пімахової», знайшли у жінки три будинки в Конча-Заспі, два автомобілі Porsche, один Lexus та один Maserati.

    Після цього керівник Національного антикорупційного бюро Артем Ситник спростував інформацію про начебто наявність дорогої нерухомості та автомобілів в «агента Катерини».

    Петро Порошенко Юрій Луценко прокуратура Генпрокурор МВФ НАБУ
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