Мінфін пояснив, чому не підтримує накопичувальну пенсійну систему

Питання накопичувальних пенсій не виносилось на обговорення під час місії Міжнародного валютного фонду

Накопичувальна пенсійна система може призвести до розширення дефіциту Пенсійного фонду

У Міністерстві фінансів не підтримують введення обов’язкової накопичувальної системи через те, що вона може призвести до розширення дефіциту Пенсійного фонду. Про це розповів радник міністра фінансів Віталій Ломакович, повідомляє LIGA.net.

«Позиція Мінфіну ‒ дефіцит ПФУ не повинен перевищувати 200 млрд грн. Це означає, що міністерсто не підтримує модель фінансування накопичувальних пенсій за рахунок скорочення діючих податків», ‒ сказав він.

За словами Ломаковича, якщо накопичувальні пенсії передбачатимуть підвищення «трудових» податків, бізнесу необхідно дати «інший податковий бенефіс». Зокрема, він вважає доречним скорочення ПДВ до 15%.

Також він зазначив, що питання накопичувальних пенсій не виносилось на обговорення під час місії Міжнародного валютного фонду – у МВФ зацікавлені параметрами бюджету в цілому.

Як повідомлялося, глава Мінсополітики спрогнозувала запуск накопичувальної пенсійної системи.

Нагадаємо, українцям хочуть платити по дві пенсії: хто і скільки отримає після нової реформи.

Раніше Кабмін запропонував ввести накопичувальну пенсійну систему, але не для всіх.

Голова комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова заявила, що для фінансування накопичувальних пенсій будуть підвищені два податки.

Як повідомлялося, в Україні введуть накопичувальну пенсійну систему для осіб молодших від 35 років, які працюють в особливо важких і небезпечних умовах. Це стане доповненням до їхньої солідарної пенсії.