У Міннеаполісі пройшла церемонія прощання з Джорджем Флойдом



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Церемонію прощання було перервано на 8 хвилин і 46 секунд. Приблизно стільки ж часу співробітник поліції при затриманні Флойда тиснув йому на шию коліном

На жалобній церемонії були присутні рідні та близькі Джорджа Флойда, а також інші відомі в США захисники прав темношкірих

У Міннеаполісі (штат Міннесота) пройшла церемонія прощання з афроамериканцем Джорджем Флойдом, загиблим при затриманні поліцейськими.

Трансляцію вів телеканал ABC News.

З публічною промовою виступив проповідник Альфред Шарптон, один з найвідоміших в США борців за права темношкірого населення. Шарптон нагадав про те, що раніше президент США Дональд Трамп під час фотосесії тримав в руках Біблію. Тоді він стверджував, що «зробить Америку великою» і забезпечить безпеку країни в світлі протестів і заворушень.

«Я ніколи не бачив, щоб хтось так тримав Біблію», - сказав Шарптон і зазначив, що не можна використовувати Біблію як реквізит.

Крім цього, Шарптон звинуватив Трампа в тому, що той використовував смерть Флойда в своїх політичних інтересах. Шарптон заявив, що сім'я загиблого не дозволить це робити.

«Ви всі кажете про те, щоб зробити Америку великою. Великою для кого і коли? Ми зробимо Америку великою для всіх», - заявив проповідник.

На жалобній церемонії були присутні рідні та близькі Джорджа Флойда, а також інші відомі в США захисники прав темношкірих, в тому числі Джессі Джексон, кілька сенаторів і акторів.

Захід було перервано на 8 хвилин і 46 секунд. Весь цей час учасники церемонії зберігали мовчання. Приблизно стільки ж часу співробітник поліції при затриманні Флойда тиснув йому на шию коліном.

Як повідомляє Bloomberg, Дональд Трамп не має наміру приїжджати на похорон Флойда. Прощання з Флойдом продовжиться 8 і 9 червня в Х'юстоні, де він виріс. Поховають Флойда на одному з кладовищ міста.

Раніше стало відомо, що загиблий у США Флойд був під наркотиками і з коронавірусом.

Нагадаємо, співробітники Білого дому отримали електронні листи, в яких їм рекомендували тимчасово не ходити на роботу через протести, які охопили США.

Як відомо, 30 травня перед Білим домом почалися зіткнення.

У неділю влада у низці американських міст ввела комендантську годину у зв'язку з протестами, викликаними загибеллю афроамериканця Джорджа Флойда.

Нагадаємо, 25 травня в Міннеаполісі 46-річний афроамериканець Джордж Флойд помер після того, як білий поліцейський за підтримки трьох товаришів по службі протягом майже 10 хвилин тиснув йому коліном на горло. Всі четверо поліцейських звільнені. Головний фігурант затриманий, йому пред'явлено звинувачення у вбивстві з необережності, а щодо трьох інших слідчі дії тривають. Насильницькі дії співробітників правоохоронних органів стало причиною масових протестів, які поширилися по всій країні.

Учасники масових протестів у Міннеаполісі (Міннесота, США) в ніч проти п’ятниці підпалили поліційну дільницю, де служили офіцери, яких звинувачують у причетності до загибелі Флойда.

Вночі мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей оголосив у місті режим надзвичайної ситуації на 72 години.

Мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей заявив, що четверо поліцейських, причетних до інциденту, були звільнені. Це не перший випадок масових заворушень у США внаслідок жорстких дій поліції щодо афроамериканців.

За кілька днів поліція заарештувала близько 1700 осіб у 22 американських містах.