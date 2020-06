У Міннеаполісі пройшла церемонія прощання з Джорджем Флойдом

На жалобній церемонії були присутні рідні та близькі Джорджа Флойда, а також інші відомі в США захисники прав темношкірих

У Міннеаполісі (штат Міннесота) пройшла церемонія прощання з афроамериканцем Джорджем Флойдом, загиблим при затриманні поліцейськими.

Трансляцію вів телеканал ABC News.

З публічною промовою виступив проповідник Альфред Шарптон, один з найвідоміших в США борців за права темношкірого населення. Шарптон нагадав про те, що раніше президент США Дональд Трамп під час фотосесії тримав в руках Біблію. Тоді він стверджував, що «зробить Америку великою» і забезпечить безпеку країни в світлі протестів і заворушень.

«Я ніколи не бачив, щоб хтось так тримав Біблію», - сказав Шарптон і зазначив, що не можна використовувати Біблію як реквізит.

