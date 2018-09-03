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    МЗС Франції: ліквідація Захарченка не має ставити під сумнів виконання «Мінська»

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    Олександр Захарченко - МЗС Франції: ліквідація Захарченка не має ставити під сумнів виконання «Мінська»
    Олександр Захарченко

    У міністерстві закордонних справ Франції вважають, що переговори повинні проходити «відкрито та чесно»

    Останні події на сході України не скасовують зобов’язань сторін з імплементації Мінських домовленостей, а також зустрічей у «нормандському форматі».

    Про це йдеться в оприлюдненій у понеділок позиції міністерства закордонних справ Франції.

    «Останні події у східній Україні навряд чи будуть ставити під сумнів зобов'язання сторін за Мінськими домовленостями, а також актуальність зустрічей у «нормандському форматі» між Німеччиною, Францією, Росією та Україною», - заявили в МЗС Франції.

    Як наголошується, саме у разі виникнення напруженості переговори повинні проходити відкрито та чесно.

    Нагадаємо, ліквідація ватажка «ДНР» Олександра Захарченка виявляє наростання конфлікту в стосунках Федеральної служби безпеки і Головного розвідувального управління РФ, які активно пожирають один одного.

    До слова, Уповноважена президента з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко вважає, що убивство ватажка самоназваної «ДНР» Олександра Захарченка не вплине на процес обміну російських злочинців на українських заручників на Донбасі.

    Джерело: Укрінформ

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